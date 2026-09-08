رئيس جامعة أسيوط يتفقد ورش كلية الهندسة ويوجه بتوفير احتياجاتها من الأجهزة والمعدات

أجرى الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء الموافق، جولة ميدانية داخل ورش كلية الهندسة، وذلك في إطار جولاته التفقدية المستمرة لمتابعة سير العمل بمختلف قطاعات الجامعة، والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتطوير الأداء، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والإنتاجية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وترشيد استخدام الموارد.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كلٌّ من الدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد صفوت، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الشريف، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، والدكتور محمود عاطف، والدكتور أحمد عبدالعليم، مشرفا الورش، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والعاملين والفنيين بالورش.

واستهل الدكتور عبدالمولى جولته بتفقد معرض منتجات ورش كلية الهندسة، والذي يضم نماذج متنوعة من المنتجات المتنوعة التي يتم تصنيعها وتجديدها داخل الورش، مشيدًا بمستوى الجودة والدقة في تنفيذها، وبما تمتلكه الورش من إمكانات فنية وتصنيعية تسهم في تلبية جانب من احتياجات الجامعة، وتقليل الاعتماد على الشراء من الخارج، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

كما تفقد رئيس الجامعة معمل الـCNC، المزود بجهاز متطور لتصنيع المعدات عالية الدقة، وقطع غيار الماكينات، والمنتجات الخشبية والتروس، مؤكدًا أهمية المعمل في تدريب الطلاب على تقنيات التصنيع الرقمي، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية الحديثة، وإكسابهم المهارات الفنية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وشملت الجولة تفقد عدد من ورش الكلية، من بينها ورش الخراطة والحدادة وسباكة المعادن والنجارة، للتعرف على مراحل التصنيع والتجديد والإصلاح التي تنفذها الورش للمعدات والأدوات وقطع الغيار اللازمة لخدمة مختلف قطاعات الجامعة، إلى جانب تقديم خدمات تصنيعية للمجتمع الخارجي، بما يسهم في تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الفنية والتصنيعية.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى، أن ورش كلية الهندسة تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل التعليم والإنتاج، واستثمار الإمكانات والخبرات العلمية والفنية التي تمتلكها الجامعة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تطويرها ورفع كفاءتها، وتعظيم الاستفادة من قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في ترشيد النفقات، وتلبية احتياجات قطاعات الجامعة، وتوفير بيئة تدريبية تطبيقية للطلاب تواكب التطورات الحديثة في مجالات الهندسة والتصنيع.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، دعمه الكامل لورش كلية الهندسة، وتوفير كافة الدعم المالي واللوجستي اللازم لها، بما يضمن تلبية احتياجاتها الفعلية من المعدات والأجهزة، ومواصلة أعمالها ورفع كفاءة الإنتاج وجودة المخرجات.

وخلال الجولة وجّه الدكتور أحمد عبدالمولى ، بتوفير عدد من المعدات التي تم حصر احتياجات الورش إليها، ومن بينها مكبس أخشاب، وماكينة صينية متعددة الأغراض، ومفرمة للأخشاب والمخلفات الزراعية، ومواتير لمعدات تدوير مخلفات الورق، وروترات CNC للأخشاب، بما يسهم في تطوير منظومة العمل بالورش، وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الجامعة.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد صلاح عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد عبدالمولى، على دعمه المستمر لورش كلية الهندسة وحرصه على توفير احتياجاتها من الأجهزة والمعدات، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دافعًا مهمًا لمواصلة تطوير العمل بالورش ورفع كفاءتها.

وأوضح عميد كلية الهندسة، أن ورش الكلية تُعد من المقومات الرئيسية الداعمة للعملية التعليمية والإنتاجية، لما توفره من بيئة تدريبية تتيح للطلاب التطبيق العملي، إلى جانب دورها في تصنيع وصيانة المعدات وقطع الغيار، وتلبية احتياجات الكلية وأقسامها المختلفة، ودعم مشروعات الطلاب من خلال تنفيذ النماذج والأجزاء الميكانيكية.