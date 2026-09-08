إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري جروا باتجاه القاهرة حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



بلاغ بالحادث

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري جروا في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة وعلى الفور جرى إخطار الأجهزة الأمنية وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث لمتابعة ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.



انتقال سيارات الإسعاف

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الفحوصات والرعاية الطبية اللازمة.



تفاصيل الحادث

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب السيارة الملاكي على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري جروا باتجاه القاهرة ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل أخرى بشأن أسباب وقوع الحادث أو طبيعة الإصابات.



الإجراءات القانونية

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة كما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتواصل الأجهزة المعنية الإجراءات الخاصة بالحادث وفقا لما تسفر عنه التحقيقات والمعاينات التي أجريت في موقع انقلاب السيارة الملاكي فيما تم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى عقب وقوع الحادث بالطريق الصحراوي الغربي.