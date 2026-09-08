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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: وفد من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة يزور مصر الشهر المقبل

الدكتور محمد عوض - رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض - رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عارفة صالح الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بحضور  منال عبد التواب، الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الإمارات.

وقال الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار إن مصر تتمتع بالعديد من المقومات والفرص الاستثمارية، إلى جانب ما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات للمستثمرين، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية، فضلًا عن تنوع النظم الاستثمارية، بما يتيح فرصًا واعدة أمام الشركات الإماراتية للتوسع في السوق المصرية.

وأضاف أن اللقاء بحث فرص التعاون في عدد من المجالات، منها الصناعات التعدينية والسيراميك ومواد البناء والصناعات الدوائية، فضلًا عن التطوير العقاري والسياحة والبنية التحتية.

وأوضح عوض أهمية تبادل المعلومات حول الفرص والمشروعات المتاحة، وتنظيم فعاليات وورش عمل قطاعية للتعريف بمناخ الاستثمار في مصر والحوافز المتاحة، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية في رأس الخيمة أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، مؤكدًا حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على توفير أوجه الدعم والتسهيلات للشركات والمستثمرين والعمل على تذليل أي تحديات تواجه استثماراتهم في السوق المصرية.

تعزيز التعاون بين غرفة رأس الخيمة وهيئة الاستثمار 

من جانبها، أكدت عارفة صالح الفلاحي أهمية تعزيز التعاون بين الغرفة والهيئة، بما يفتح مجالات جديدة أمام مجتمعَي الأعمال في مصر ورأس الخيمة، ويدعم التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

وقالت إن تعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين من الجانبين يتيح بحث مجالات التعاون الممكنة وإقامة شراكات ومشروعات مشتركة تستفيد من المقومات والخبرات والمزايا التنافسية المتاحة في مصر ورأس الخيمة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة وتفعيل قنوات اتصال مباشرة. 

كما تم الاتفاق على قيام وفد من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بزيارة مصر خلال الشهر المقبل، للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على المشروعات والحوافز والتسهيلات الاستثمارية، وبحث فرص إقامة شراكات ومشروعات مشتركة.

رئيس هيئة الاستثمار إمارة رأس الخيمة الإمارات مصر

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