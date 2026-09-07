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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: نستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

 استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  باولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية (International Banks Division) بمجموعة «إنتيسا سان باولو» الإيطالية، و باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، والدكتور زياد أحمد بهاء الدين، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثلًا عن مجموعة «إنتيسا سان باولو» ببنك الإسكندرية، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي.

وتأتي الزيارة في إطار افتتاح فرع بنك الإسكندرية بمقر الهيئة الرئيسي بعد الانتهاء من أعمال تجديده وتطويره، بما يسهم في تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للمستثمرين، وتيسير حصولهم على الخدمات والمنتجات المالية اللازمة لبدء وممارسة وتوسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر، فضلًا عن دعم التعاون بين الهيئة وبنك الإسكندرية ومجموعة «إنتيسا سان باولو» بما يخدم مجتمع الأعمال والمستثمرين.

ورحب الدكتور محمد عوض بالوفد، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع مجموعة «إنتيسا سان باولو» وبنك الإسكندرية، بما يدعم توفير بيئة استثمارية متكاملة وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات المالية والمصرفية اللازمة. 

وأوضح أن افتتاح فرع بنك الإسكندرية داخل مقر الهيئة يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل في خدمة المستثمر، ويتيح له الحصول على الخدمات الاستثمارية والحكومية والمصرفية من نقطة خدمة واحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وخفض الوقت والتكلفة.

وأضاف أن الهيئة تولي أهمية لتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاستثمار وتمويل التوسع في المشروعات، مشيرًا إلى أن وجود بنك الإسكندرية داخل مقر الهيئة يتيح فرصًا أوسع للتعاون في الترويج للفرص والقطاعات الاستثمارية المستهدفة من الدولة، ودعم الشركات الراغبة بمختلف أحجامها في التوسع، وتعزيز استفادة المستثمرين من الحلول التمويلية والمصرفية التي تتناسب مع احتياجاتهم.

ومن جانبها، أعربت باولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو عن تقديرها للتعاون مع الهيئة، مؤكدة أهمية السوق المصرية بالنسبة لمجموعة «إنتيسا سان باولو»، وحرصها على مواصلة دعم وتطوير أعمال بنك الإسكندرية وتعزيز دوره في خدمة عملاء الأفراد والشركات والمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل. 

دعم الشركات الإيطالية

كما أكدت تطلعها إلى تعزيز التعاون في دعم الشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار والتوسع في مصر، في مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري ، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المصرية أمام مجتمع الأعمال الإيطالي.

وعقب اللقاء، قام الدكتور محمد عوض والسيدة باولا بابانيكولاو والسيد باولو فيفونا بافتتاح فرع بنك الإسكندرية داخل المقر الرئيسي للهيئة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد، بما يعزز تكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء، ويرتقي بمستوى الخدمة، ويدعم سهولة ممارسة الأعمال، ويعزز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية في مصر.

رئيس هيئة الاستثمار بنك الإسكندرية خدمات المستثمرين خدمة عملاء الأفراد الشركات الإيطالية

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