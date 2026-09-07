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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب رئيس جامعة قنا يتفقد استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب

المدن الجامعية بقنا
المدن الجامعية بقنا
يوسف رجب

تفقد الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس جامعة قنا لشئون التعليم والطلاب، عددًا من المدن الجامعية، لمتابعة جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال الطلاب مع قرب بدء العام الجامعي الجديد، والاطمئنان على توافر كافة مقومات الإقامة والرعاية اللازمة للطلاب.

رافقه خلال الجولة، طروب طلبة، أمين الجامعة، ياسر الواعى، مدير عام المدن الجامعية، حيث شملت الجولة تفقد عدد من مباني المدن ومرافقها المختلفة، والاطلاع على مستوى جاهزية الغرف وأماكن الإقامة، إلى جانب المطاعم والمطابخ والمرافق والخدمات التي تقدمها المدن الجامعية للطلاب.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أهمية الانتهاء من جميع أعمال التجهيز والصيانة ورفع كفاءة المنشآت قبل بدء استقبال الطلاب، مع ضرورة مراجعة كافة المرافق والتأكد من كفاءة شبكات المياه والكهرباء والصرف، ومستوى النظافة العامة، بما يوفر بيئة سكنية آمنة ومناسبة للطلاب طوال فترة إقامتهم بالمدن الجامعية.

وشدد موسى، على أهمية حسن استقبال الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لهم منذ اليوم الأول، والتعامل السريع مع أي ملاحظات أو احتياجات قد تظهر مع بدء الإقامة، مؤكدًا أن المدن الجامعية لا تقتصر على توفير مكان للإقامة، وإنما تمثل أحد محاور منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الجامعة لطلابها.

كما وجه نائب رئيس جامعة قنا، بضرورة استمرار أعمال المتابعة اليومية لمستوى النظافة والصيانة والخدمات، وسرعة التعامل مع أي أعطال أو ملاحظات، بما يضمن الحفاظ على مستوى المنشآت والخدمات، ويعزز من جودة الحياة داخل المدن الجامعية.

وأشار موسى، إلى أن هذه الجولة تأتى في إطار حرص إدارة جامعة قنا على رفع درجة الاستعداد بمختلف قطاعات الجامعة قبل انطلاق العام الجامعي الجديد، وتنفيذ توجيهات الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتأكد من جاهزية المنشآت والخدمات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية ومعيشية آمنة ومتكاملة لأبناء الجامعة، ويعكس اهتمام الجامعة بالطلاب وحرصها على توفير أفضل مستوى ممكن من الخدمات والرعاية خلال العام الجامعي.


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