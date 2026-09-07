محافظ قنا: وضع استيكرات التعريفة الموحدة للتاكسي.. وحملات مكثفة على السائقين

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتعليق لافتات إرشادية تتضمن الموعد المحدد لنقل خطوط السيارات إلى مجمع المواقف الجديد بمدينة قنا الجديدة، بالإضافة إلى وضع ملصقات "استيكرات" التعريفة الموحدة لسيارات التاكسى داخل مدينة قنا.

وأشار محافظ قنا، إلى تشكيل لجان لعمل حملات دورية ومكثفة للمتابعة والرقابة الميدانية على كافة المواقف والخطوط، لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة ومواعيد النقل، وللتصدي بكل حسم لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو مخالفة التعليمات المنظمة.

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جدير بالذكر، أن محافظ قنا، قد أصدر قراراً باعتماد تعريفة موحدة لسيارات التاكسي بنطاق مدينة قنا، والتي تضمنت تقسيم التعريفة إلى 4 أقسام، وهي 30 جنيهًا لمن يريد التنقل داخل غرب المدينة أو شرق المدينة فقط، و50 جنيهًا لمن يريد الانتقال من غرب المدينة إلى شرق المدينة والعكس، كما شملت أيضًا 60 جنيهًا لمن يريد الانتقال من شرق المدينة إلى قنا الجديدة والعكس، و80 جنيهًا من غرب المدينة إلى مدينة قنا الجديدة والعكس.

كما قد أعلن في وقت سابق، بدء العمل بمجمع مواقف قنا الجديدة، من 10 سبتمبر الجاري، وذلك عقب الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال المواطنين ووسائل النقل المختلفة، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لإحكام السيطرة على أسواق النقل والمواصلات وضمان عدم استغلال المواطنين وتحسين جودة خدمات النقل بمركز قنا.

وخصصت محافظة قنا، أرقام هواتف وخطوطًا ساخنة لغرفة العمليات الرئيسية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة حال تعرضهم لأي تجاوزات أو محاولات لفرض أسعار مخالفة، عبر أرقام مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى للمواطنين، على الأرقام (0963328472 - 0963337291)، والخط الساخن 15541 أو إرسال رسالة على واتساب رقم (01283285108).







