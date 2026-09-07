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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان

تصعيد جنوبي لبنان
تصعيد جنوبي لبنان
ملك ريان

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة من الهجمات على مواقع قال إنها تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان، في أحدث تطورات التصعيد المتواصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات استهدفت ما وصفه ببنى تحتية يستخدمها حزب الله، مشيرًا إلى أن العمليات تأتي في إطار ما يعتبره إجراءات لمنع استمرار نشاط الحزب وتهديداته ضد إسرائيل.

وتشهد المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترًا متصاعدًا، مع استمرار تبادل القصف والهجمات، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتحولها إلى تصعيد أكبر في المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى احتواء التوتر ومنع انزلاق الوضع الأمني إلى مواجهة شاملة، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الاستهداف بين الجانبين.

ولم تتضح، وفق المعلومات المتاحة في المصدر، حصيلة نهائية للخسائر البشرية أو حجم الأضرار المادية الناتجة عن الهجمات الإسرائيلية، فيما تبقى التطورات الميدانية في جنوب لبنان مرهونة بما ستشهده الساعات المقبلة من تحركات عسكرية.

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