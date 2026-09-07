القبض على شخص يدير صفحة لبيع الألعاب النارية في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية بمحافظة القليوبية، مقابل مبالغ مالية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد رصدت قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية بالقليوبية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه عاطل «له معلومات جنائية»، ومقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضُبط بحوزته 6 قطع ألعاب نارية وهاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق أرباح مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية.