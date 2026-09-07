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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع مزارع أصابته ماكينة أثناء رى أرضه بقنا

مشرحة
مشرحة
يوسف رجب

لقي مزارع مصرعه متأثراً بإصابات أحدثتها ماكينة ري أثناء تشغيلها لرى أرضه فى قرية أبو مناع شرق التابعة لمركز  دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع مزارع نتيجة إصابات أحدثها به ماكينة ري أثناء ري أرضه فى قرية أبو مناع شرق التابعة لمركز دشنا.


 

وتبين مصرع عابدين أحمد محمد، 56 عاما، أثناء تشغيله ماكينة رى، حيث التفت حول ملابسه، نتج عنها إصابته بإصابات خطيرة انتهت بوفاته.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قنا ماكينة ري قرية أبو مناع شرق مركز  دشنا مستشفى دشنا المركزى أخبار قنا

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