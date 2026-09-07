مصرع مزارع أصابته ماكينة أثناء رى أرضه بقنا

لقي مزارع مصرعه متأثراً بإصابات أحدثتها ماكينة ري أثناء تشغيلها لرى أرضه فى قرية أبو مناع شرق التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع مزارع نتيجة إصابات أحدثها به ماكينة ري أثناء ري أرضه فى قرية أبو مناع شرق التابعة لمركز دشنا.





وتبين مصرع عابدين أحمد محمد، 56 عاما، أثناء تشغيله ماكينة رى، حيث التفت حول ملابسه، نتج عنها إصابته بإصابات خطيرة انتهت بوفاته.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.