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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر ترفض أي إجراءات أحادية تمس بوحدة الأراضي الصومالية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، اليوم الإثنين ٧ سبتمبر، وذلك في على هامش أعمال الدورة ١٦٦ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد بالقاهرة.

أشاد الوزير عبد العاطي بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية، مؤكداً الحرص على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مجدداً التأكيد على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وصون مؤسساتها الوطنية، مشدداً على رفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادتها.

في سياق متصل، أكد الوزير عبد العاطي التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها، مشدداً على أهمية مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتوفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال أخذ في الإعتبار المشاركة المصرية بالبعثة.

كما طلب وزير الخارجية مواصلة بذل كافة الجهود للإسراع بالإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين قبالة السواحل الصومالية وضمان سلامتهم، ومواصلة انخراط السلطات الصومالية في هذه الأزمة، والعمل على إطلاق سراحهم.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد السلام عبدي علي وزير خارجية جمهورية الصومال مجلس جامعة الدول العربية العلاقات المصرية الصومالية

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