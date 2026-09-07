وزير الخارجية: غزة تتعرض لمأساة إنسانية غير مسبوقة.. واللحوم بين نار التكلفة وضعف الشراء.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

اللحوم بين نار التكلفة وضعف الشراء.. الجزارون يكشفون هامش الربح ونقيب الفلاحين يحذر



يشهد سوق اللحوم حالة من الجدل المتصاعد، في ظل تراجع حركة البيع وضعف القوة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع استمرار الضغوط التي تواجه الجزارين وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج.

أكد هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن سوق اللحوم يواجه صعوبات واضحة في حركة البيع، مشددًا على ضرورة تحري الدقة عند الحديث عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم، وعدم تحميل الجزار وحده مسؤولية تلك الزيادات.

وأوضح عبد الباسط، أن الجزارين يعانون من تراجع القوة الشرائية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حجم المبيعات.

وشدد على أن الجزار لا يمكن أن يتحمل بمفرده تبعات ارتفاع أسعار اللحوم، في ظل الظروف والتحديات التي تحيط بالمهنة، مشيرًا إلى أن هامش ربح الجزار من سعر كيلو اللحوم لا يتجاوز نحو 7%.



هل يصل عيار 21 لـ9 آلاف جنيه للجرام.. خبير ذهب يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب، بالتزامن مع التطورات المتلاحقة في الأسواق العالمية وصدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر، وسط اهتمام كبير من المواطنين والمستثمرين بمستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت التراجعات الحالية تمثل فرصة مناسبة للشراء أم أن السوق يستعد لموجة جديدة من الارتفاعات.



كشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة المجوهرات ومستشار وزير التموين السابق لشئون صناعة الذهب، تفاصيل التغيرات الأخيرة في أسعار الذهب والفضة، موضحًا أسباب التراجع الذي شهدته الأسواق خلال تداولات يوم الجمعة الماضي، مشيرًا إلى عدد من المؤشرات التي قد يكون لها تأثير على حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.



الأرصاد: ارتفاع طفيف في الطقس وأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة أجواءً شديدة الحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة التي ترفع من الإحساس بدرجات الحرارة، وفقًا لما كشفه محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية.

كشف محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 7 سبتمبر، مشيرًا إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.



وزير الخارجية: غزة تتعرض لمأساة إنسانية غير مسبوقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن المنطقة تشهد تطورات شديدة الخطورة تمس أمن الدول العربية، وأن المنطقة العربية تشهد تحديات غير مسبوقة تستدعي تنسيق العمل المشترك.



وأضاف وزير الخارجية، خلال أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، أننا نؤكد إدانتنا القاطعة للاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.



الأمين العام للجامعة العربية: أمن دول الخليج جزء من الأمن القومي العربي

أكد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أمن دول الخليج جزء من الأمن القومي العربي، ولن نقبل أن تتحول الممرات البحرية إلى ورقة في حسابات الآخرين.



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، أننا نرفض استخدام الميليشيات لضرب المؤسسات الوطنية، وندعو إلى تبني مشروع عربي شامل للتصدي للتحديات.



قبل ما تشتري سندوتش الكبدة بـ10 جنيهات.. خبيرة سلامة الغذاء تحذر

تثير سندوتشات الكبدة ، التي تباع بـ10 جنيهات علامات استفهام متزايدة حول حقيقة مكوناتها، ومدى توافق سعرها مع تكلفة المواد الخام.

علقت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين سابقًا، خلال تصريحات تلفزيونية، على الجدل المتكرر بشأن بيع سندوتشات الكبدة في الأسواق بسعر 10 جنيهات، مؤكدة أن التساؤل حول إمكانية تقديم سندوتش بهذا السعر أمر مشروع، خاصة في ظل تكلفة المواد الخام.

وأوضحت أن ما يتم إعداده في المنزل يختلف عن المنتجات التي تباع في الشوارع، مشيرة إلى أن نحو 99% من الكبدة التي تقدم في الشوارع تكون مجمدة.



خسائر تصل إلى 10 جنيهات للكيلو.. صناعة الدواجن أمام اختبار صعب والمربون يطالبون بالإنقاذ



تواجه صناعة الدواجن معادلة شديدة الصعوبة، فبينما يعاني السوق من فائض في الإنتاج وتراجع أسعار الدواجن والبيض، يجد المربون أنفسهم أمام تكاليف إنتاج مرتفعة وخسائر تهدد قدرتهم على الاستمرار.

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، تفاصيل الأزمة، مؤكدًا أن استمرار الخسائر يستدعي تحركًا عاجلًا للحفاظ على المربين وضمان استقرار صناعة الدواجن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المربين يتكبدون خسائر في إنتاج الدواجن، مشيرًا إلى أن الخسارة تصل إلى نحو 10 جنيهات في كل كيلو.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 7 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.95 جنيه

سعر الشراء: 50.81 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.17 جنيه

سعر الشراء: 59.00 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.90 جنيه

سعر الشراء: 68.70 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.57 جنيه

سعر الشراء: 13.53 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.87 جنيه

سعر الشراء: 13.83 جنيه.