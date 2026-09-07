وزير الخارجية يؤكد للباعور دعم مصر لاستقرار ليبيا ووحدتها

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين ٧ سبتمبر، بالسيد الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى ليبيا، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية ١٦٦ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا، وسبل مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وحرصها على دعم مؤسسات الدولة الليبية، وبما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته.