وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة سوريا ويدين الانتهاكات الإسرائيلية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، على هامش أعمال الدورة ١٦٦ لمجلس جامعة الدول العربية، حيث استعرض الوزيران تطورات العلاقات المصرية السورية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الدول العربية، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشدداً على أهمية تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. كما أدان الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية.