وزير الخارجية اللبناني: نرفض الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن

أكد يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني، أن المنطقة تقف على حافة توازن هش بين مساعي التهدئة ومخاطر التصعيد، مشددا على رفض بلاده الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني خلال أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، أننا نرفض أي محاولة لفرض قيود على المضايق الدولية.

وأوضح أنه على إسرائيل سحب قواتها إلى الحدود الدولية، ونؤكد ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وأن حزب الله جر لبنان إلى حربين متتاليتين.

وتابع أن الاتفاق الإطاري من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب إسرائيلي كامل، ونواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة لإنشاء آلية دولية معززة تواكب تنفيذ القرار 1701.