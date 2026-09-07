قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الرابعة.. بيراميدز يتصدر والأهلي وصيفًا
400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها
وزير الخارجية: مصر ترفض المساس بسيادة الدول العربية وتدعو للعودة إلى المسار الدبلوماسي
الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
برلمانية: تفعيل مبادرة "علاجك في مصر" يعكس حرص الدولة على مصلحة أبنائها بالخارج
وزير الخارجية أمام الجامعة العربية: رؤية مصرية لتعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن العربي
عربية وأجنبية.. الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة
نتنياهو وكاتس يوجهان جيش الاحتلال بشن حرب شاملة ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية
هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب شرق السليمانية بالعراق
حكماء المسلمين عن تصريحات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من غزة: تصرفات تهدم جهود السلام في المنطقة
مدبولي: اعتماد كامل على الطلمبات المصنعة محلياً في مشروعات الصرف الصحي بحياة كريمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متهمة بالتورط في إبادة غزة.. نيكاراجوا تقاضي ألمانيا أمام العدل الدولية

قضاة العدل الدولية
قضاة العدل الدولية
محمد على

في قضية كبيرة وخلاف حاد، تنظر محكمة العدل الدولية في قضيةضد  ألمانيا رفعتها نيكاراجوا ترى فيها دعمها للإرهاب والقتل للفلسطينيين على يد إسرائيل.

و تحقق المحكمة الدولية في مسألة صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل مرة أخرى اليوم (الاثنين) بعد دعوى ضد ألمانيا أمام المحكمة في لاهاي، متهمة إياها بالمشاركة والمساعدة في الإبادة الجماعية.

 اتفاقية منع الإبادة الجماعية

تؤكد الدعوى القضائية أن صادرات الأسلحة تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية؛ لأن الأسلحة تُستخدم من قبل إسرائيل في الهجمات على قطاع غزة.

وترفض ألمانيا هذه الاتهامات، وتعتبرها لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية في هذه المسألة. وإسرائيل نفسها ليست طرفاً في هذه الإجراءات.

وكسبت ألمانيا الجولة الأولى من القضية في عام 2024. وفي ذلك الوقت، رفضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة طلباً طارئاً قدمته نيكاراجوا. 

ونتيجة لذلك، لم تكن ألمانيا مطالبة بوقف صادراتها من الأسلحة فوراً إلى إسرائيل. 

ومع ذلك، لم يوافق القضاة على الطلب الألماني برفض قضية نيكاراجوا بالكامل.

وسيسعى الممثلون القانونيون لألمانيا في هذه الجلسة إلى منع القضية من الاستمرار مجدداً، وسيقدِّمون حججهم حول السبب الذي يجعل المحكمة -من وجهة نظرهم- لا تملك ولاية قضائية.

 وسترد نيكاراجوا على تلك الحجج. ومن غير المعروف متى يصدر القضاة حكمهم.

تعد تلك ثاني قضية إبادة جماعية متعلقة بحرب غزة أمام محكمة العدل الدولية. 

وفي نهاية عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة، متهمة إياها بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

محكمة العدل الدولية القضاة صادرات الأسلحة الألمانية إسرائيل نيكاراجوا الإبادة الجماعية ألمانيا العدل الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

ترشيحاتنا

هاتف Xiaomi Mix Fold 4

شاومي تتحدى الجميع بهاتف قابل للطي.. إليكم التفاصيل

أمان السيارات

اتهامات خطيرة لوكالة السلامة الأمريكية بالتقاعس عن إنقاذ الأرواح

بنتلي توركال موديل 2027

شاهد| بنتلي توركال 2027 الجديدة

بالصور

مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور

صورة من المناورة
صورة من المناورة
صورة من المناورة

«قصة الأسد» تعود من جديد.. نجمات تميزن بـ صيحات شعر التمانينات

«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

للانش بوكس صحى.. صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد