متهمة بالتورط في إبادة غزة.. نيكاراجوا تقاضي ألمانيا أمام العدل الدولية

في قضية كبيرة وخلاف حاد، تنظر محكمة العدل الدولية في قضيةضد ألمانيا رفعتها نيكاراجوا ترى فيها دعمها للإرهاب والقتل للفلسطينيين على يد إسرائيل.

و تحقق المحكمة الدولية في مسألة صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل مرة أخرى اليوم (الاثنين) بعد دعوى ضد ألمانيا أمام المحكمة في لاهاي، متهمة إياها بالمشاركة والمساعدة في الإبادة الجماعية.

اتفاقية منع الإبادة الجماعية

تؤكد الدعوى القضائية أن صادرات الأسلحة تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية؛ لأن الأسلحة تُستخدم من قبل إسرائيل في الهجمات على قطاع غزة.

وترفض ألمانيا هذه الاتهامات، وتعتبرها لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية في هذه المسألة. وإسرائيل نفسها ليست طرفاً في هذه الإجراءات.

وكسبت ألمانيا الجولة الأولى من القضية في عام 2024. وفي ذلك الوقت، رفضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة طلباً طارئاً قدمته نيكاراجوا.

ونتيجة لذلك، لم تكن ألمانيا مطالبة بوقف صادراتها من الأسلحة فوراً إلى إسرائيل.

ومع ذلك، لم يوافق القضاة على الطلب الألماني برفض قضية نيكاراجوا بالكامل.

وسيسعى الممثلون القانونيون لألمانيا في هذه الجلسة إلى منع القضية من الاستمرار مجدداً، وسيقدِّمون حججهم حول السبب الذي يجعل المحكمة -من وجهة نظرهم- لا تملك ولاية قضائية.

وسترد نيكاراجوا على تلك الحجج. ومن غير المعروف متى يصدر القضاة حكمهم.

تعد تلك ثاني قضية إبادة جماعية متعلقة بحرب غزة أمام محكمة العدل الدولية.

وفي نهاية عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة، متهمة إياها بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.