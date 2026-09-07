ستواجهون عواقب وخيمة.. إيران تحذر كوريا الجنوبية من أي مشاركة عسكرية بهرمز

حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، كوريا الجنوبية من نشر قوات عسكرية أو التورط في العمليات الأمريكية في مضيق هرمز، مؤكدةً أن مثل هذه الخطوة ستكون لها "عواقب وخيمة".

وكانت سيول قد أعلنت، يوم الجمعة، أنها تدرس "تقديم مساهمات" في الجهود الأمنية الأمريكية في مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي تسيطر عليه طهران إلى حد كبير منذ اندلاع الحرب ضد الولايات المتحدة في 28 فبراير.

وقالت كوريا الجنوبية إنها ستدرس هذه الخطوة شريطة ألا يؤثر ذلك على جاهزيتها العسكرية، لكنها أضافت أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد حذّر، يوم الاثنين، كوريا الجنوبية من الاستسلام لما وصفه بـ"الضغوط والترهيب الأمريكي".

قال في منشور له على موقع إكس: "إن أي انتشار عسكري أو مشاركة في عمليات من قبل دول أخرى في الخليج العربي أو مضيق هرمز لا يمكن اعتباره إلا دعمًا مباشرًا للطرف المسؤول عن هذا العدوان، وستكون له عواقب وخيمة".

استمر تبادل إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز وحوله، حتى بعد وقف إطلاق النار في أبريل الذي أنهى حملة القصف المكثفة الأولية.

وتعثرت المفاوضات بين الخصمين بسبب تنافسهما على السيطرة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومنذ اندلاع الحرب، شُلّت حركة الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي تقريبًا، مما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

وقد اشترطت إيران على السفن الحصول على إذن للعبور - وهي خطوة عارضتها واشنطن والعديد من دول المنطقة - مؤكدةً أنه لن يكون هناك عودة إلى نظام الملاحة غير المقيدة الذي كان سائدًا قبل الحرب.

