نائب: توجيهات الرئيس بتخضير القاهرة تعكس رؤية الدولة لبناء مدن أكثر استدامة

أكد النائب الدكتور إبراهيم عيسى، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخضير القاهرة وتحويل المساحات التي يتم إخلاؤها إلى مساحات خضراء، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الحياة وتحسين البيئة داخل العاصمة.

وقال عيسى إن التوسع في إنشاء المساحات الخضراء والحدائق والمتنزهات يعكس اهتمام الدولة بالبعد البيئي في خطط التطوير العمراني، مؤكدًا أن استغلال المساحات التي يتم إخلاؤها وتحويلها إلى مناطق خضراء يساهم في توفير متنفسات حضارية للمواطنين، والحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن تخضير القاهرة يجب أن يكون جزءًا من رؤية متكاملة للتنمية الحضرية المستدامة، من خلال التوسع في التشجير وزيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على المساحات المفتوحة، بما يتواكب مع جهود الدولة في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المناطق السكنية.

وأشار النائب إبراهيم عيسى إلى أن هذه التوجيهات تؤكد أن التنمية لا تقتصر على إنشاء الطرق والمباني والمشروعات، وإنما تشمل أيضًا توفير بيئة صحية ومستدامة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن زيادة المساحات الخضراء تمثل استثمارًا حقيقيًا في صحة المواطنين ومستقبل المدن المصرية.

وشدد على أهمية وضع خطط واضحة للحفاظ على المساحات الخضراء الجديدة وضمان استدامتها، مع التوسع في زراعة الأشجار والنباتات الملائمة للبيئة المصرية، بما يسهم في تحويل القاهرة إلى مدينة أكثر خضرة وجمالًا واستدامة.