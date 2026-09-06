متحدث التعليم يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بوزير التربية والتعليم

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لخطوات إصلاح وتطوير منظومة التعليم.

متابعة مستمرة لإجراءات إصلاح منظومة التعليم

وأوضح شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن هذا الاجتماع هو الثالث الذي يعقده الرئيس السيسي خلال فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس المتابعة المستمرة من القيادة السياسية للخطوات الإصلاحية والإجراءات التي تم اتخاذها على مدار العامين الماضيين.

وقال: «تعكس المتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية للخطوات الإصلاحية المستمرة والإجراءات المتخذة على مدار عامين، والقرارات التي يتم اتخاذها على الأرض لإصلاح المنظومة بشكل كامل، من خلال حزمة متوازية من الإجراءات الخاصة بتطوير المناهج، وضبط الكثافات، ومعالجة عجز المعلمين، وحضور الطلاب، وضبط المنظومة التعليمية».

وأضاف أن هذه الملفات كانت محل نقاش مستمر ومتابعة مباشرة خلال الاجتماعات السابقة، وصولًا إلى اجتماع اليوم، موضحًا أن الملف الرئيسي الذي جرى التركيز عليه خلال الاجتماع تمثل في تطوير قدرات الكوادر العاملة بالمدارس وتنمية مهارات المعلمين.

متحدث التعليم يكشف تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم

وأشار زلطة إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مسابقة الـ30 ألف معلم، وتحديدًا الدفعة الخامسة منها، إلى جانب البرامج التأهيلية التي يحصل عليها مديرو وقيادات المدارس داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.

وتابع: «بالإضافة إلى التعاون مع الأكاديمية العسكرية، عبر إطلاق برنامج تدريبي بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية لتأهيل وتطوير قدرات القيادات التعليمية ومديري المدارس في مصر، لتأهيل نحو 220 قيادة من قيادات المدارس الحكومية في مختلف أنحاء الجمهورية».

وأكد أن هذه البرامج تأتي في إطار العمل على رفع كفاءة القيادات التعليمية وتطوير قدراتها، بما يدعم جهود الدولة المستمرة لإصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية.