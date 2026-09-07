الحرب مستمرة.. رصد نتائج اجتماع زيلينسكي بمبعوثي ترامب

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن ردود الفعل الأوكرانية عقب الاجتماعات والمؤتمر الصحفي تمحورت حول التأكيد على التمسك بالأراضي الأوكرانية والسيادة الدستورية، وفقًا لما أكده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح مناف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أي حل يتضمن تنازل أوكرانيا عن أراضيها لصالح روسيا، التي وصفها الرئيس الأوكراني بـ "الدولة المعتدية"، سيُنظر إليه باعتباره عملية استسلام، مؤكدًا أن كييف "ليست في مرحلة استسلام"، في ظل استمرار العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية، ومواصلة القوات الأوكرانية تنفيذ عمليات دفاعية وهجومية، بحسب تصريحات زيلينسكي.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الرئيس الأوكراني تطرق خلال حديثه إلى عدد من الملفات، من بينها حزمة المساعدات الأمريكية، مؤكدًا أن ما يُثار بشأن وجود تأخير في إقرار الحزمة لا يتجاوز كونه "إشاعات"، وأن هناك حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية ستُقدم إلى أوكرانيا.

وأضاف أن زيلينسكي يسعى إلى تحقيق "سلام عادل" وتقريب وجهات النظر مع الشركاء الأمريكيين، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني لا يُولي اهتمامًا كبيرًا للتصريحات الصادرة عن الجانب الروسي.

وفيما يتعلق بالمبعوثين الأمريكيين، أوضح مناف أنهما شددا على أهمية الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، مؤكدين أن تقديم تنازلات من جانب كل طرف يمثل أمرًا ضروريًا للتوصل إلى حل يمكن لجميع الأطراف قبوله.

ولفت إلى أن جاريد كوشنر، أحد مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن ترامب لا يسعى فقط إلى التوصل إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار، وإنما يستهدف تحقيق سلام يمكن البناء عليه لإقامة علاقات تجارية واستثمارات واسعة النطاق بين موسكو وكييف.