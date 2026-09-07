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بتصميم هاتشباك.. ماذا تقدم أوبل أسترا الكهربائية؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم هاتشباك.. ماذا تقدم أوبل أسترا الكهربائية؟

أوبل أسترا الكهربائية
أوبل أسترا الكهربائية

تواصل أوبل أسترا حضورها ضمن أبرز سيارات الهاتشباك المدمجة المطروحة عالميًا، مع توفرها بعدة خيارات لمنظومات الحركة، من بينها نسخة Electric التي تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل. 

منظومة كهربائية بقوة 153 حصانًا

تعتمد أوبل أسترا Electric على محرك كهربائي واحد ينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام FWD. وتبلغ القوة الإجمالية 153 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 270 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بسرعات واحدة، وهو ما يتوافق مع طبيعة منظومة الدفع الكهربائية المستخدمة في السيارة.

أوبل أسترا Electric

مدى يصل إلى 418 كم

تبلغ معدلات استهلاك الطاقة في أوبل أسترا الكهربائية 54 كيلوواط ساعة لكل 100 كم، بينما يصل مدى القيادة الكهربائي إلى 418 كم. 

تقنية الشحن خلال 30 دقيقة

تدعم السيارة الشحن السريع عبر التيار المستمر DC، حيث يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال 30 دقيقة، وتصل السرعة القصوى إلى 169 كم في الساعة.

أوبل أسترا Electric

أبعاد السيارة أوبل أسترا

يبلغ طول أوبل أسترا 4,374 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,062 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,441 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,559 مم، في حين يتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 1,341 و1,736 كجم.

تجهيزات أوبل أسترا

تضم المقصورة مقعدي السائق والراكب الأمامي مع إمكانية التعديل الكهربائي والتدفئة، بينما يأتي المقود متعدد الوظائف، وتوفر السيارة كذلك نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول.

أوبل أسترا Electric

وتحتوي أوبل أسترا Electric على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 10 بوصات، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بصورة لاسلكية، كما تأتي شاشة العدادات الرقمية بقياس 10 بوصات أيضًا، بينما يتكون النظام الصوتي من 6 سماعات.

أوبل أسترا أوبل أسترا مواصفات أوبل أسترا سيارة أوبل أسترا الكهربائية

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