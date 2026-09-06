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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فكرت في الانتحار.. بكاء هستيري من سوزان نجم الدين على الهواء

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

حلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضيفة على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، خلال حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» المذاع عبر شاشة قناة الحياة، حيث كشفت خلال اللقاء العديد من أسرار حياتها الشخصية والفنية، وتحدثت عن أبرز المحطات التي مرت بها، إلى جانب كواليس عدد من أعمالها الفنية.

سوزان نجم الدين: ابتعدت عن أبنائي 5 سنوات

قالت سوزان نجم الدين إنها مرت خلال السنوات العشر الأخيرة بظروف صعبة وانكسارات عديدة، مشيرة إلى أنها ابتعدت عن أبنائها لمدة خمس سنوات.

وأضافت: «أول لقاء لي مع أبنائي لا أستطيع أن أصفه، كان لقاءً بين الواقع والخيال. انتظرت لمدة يومين في حالة عدم تصديق أنني سأراهم وأضمهم إلى قلبي، وكنت أتساءل كيف ستكون صورتهم الحقيقية».

وتابعت: «كان اللقاء مليئًا بالأشجان والعاطفة، وسط حالة من السعادة والبكاء من شدة الفرح، لأنهم كانوا في غربة ولم أستطع رؤيتهم».

وأوضحت أنها اكتشفت خلال اللقاء أن أبناءها أصبحوا أشخاصًا مختلفين، قائلة: «اكتشفت وقتها أنهم أصبحوا بشكل جديد وثقافة أخرى وشخصيات مختلفة. ورغم البُعد، كنت متعلقة بهم جدًا، وكنت أتحدث معهم عن طريق الإنترنت».

سوزان نجم الدين تتحدث عن دراسة الهندسة ووالدها

وتحدثت سوزان نجم الدين عن دراستها للهندسة، مؤكدة أنها أفادتها كثيرًا في حياتها وجعلتها أكثر تنظيمًا.

وعن عائلتها، قالت: «والدي كان عضو مجلس الشعب في سوريا، وقبلها كان عضو مجلس الأمة في مصر وقت الوحدة بين مصر وسوريا. استفدت منه حب الوطن وقيمة العطاء».

وأضافت: «هو منزل عائلي وطني، واستطعت الحفاظ على حياتي، وتربطني علاقة رائعة بوالديّ وأفتقدهما بشدة».

وتابعت: «والدي كان محبًا كبيرًا، وأخذت منه الجرأة والمغامرة والعطاء، ومن والدتي أخذت الحنية والعطف والبراءة».

سوزان نجم الدين تكشف كواليس «الحشاشين»

وعن الأعمال التاريخية التي قدمتها، أكدت سوزان نجم الدين أنها تعشق اللغة العربية، مشيرة إلى أنها كانت تتحدث بها داخل منزلها، وهو ما أفادها كثيرًا خلال مشاركتها في المسلسلات التاريخية.

وتطرقت إلى دورها في مسلسل «الحشاشين»، الذي جسدت خلاله شخصية «إينار»، مؤكدة أن الدور كان مركبًا ويحمل قدرًا كبيرًا من الشر، مشيدة بتعاونها مع المخرج بيتر ميمي.

وقالت: «أحب هذا الدور جدًا وأفتخر به، وأصعب مشهد كان مشهد القتل، وانكسر إصبعي في البروفة قبل التصوير، ولم أقل شيئًا، وكنت حريصة على ألا يعرف أحد، رغم الألم الذي كنت أعاني منه».

سوزان نجم الدين: فكرت في الانتحار بسبب دور «روز»

وكشفت سوزان نجم الدين عن أصعب الشخصيات التي قدمتها خلال مشوارها الفني، موضحة أن شخصية «جهاد» في أحد المسلسلات السورية كانت من أصعب الأدوار بالنسبة لها.

وقالت: «شخصية جهاد من أصعب الشخصيات، وكانت تعيش معي ولم أستطع التخلص منها، وهي امرأة فقدت ابنها خلال الحرب».

وأضافت: «وشخصية أخرى هي روز، وهذا دور صعب جدًا، وبسببه فكرت، ولأول مرة، في الانتحار بسبب حزني على هؤلاء الصبايا خلال تجسيد ذلك الدور».

وأوضحت أن الشخصية كانت تتناول معاناة فتيات تعرضن للأسر والعنف، قائلة: «كان دورًا حقيقيًا عن كيفية تعرض تلك الفتيات للأسر وكل أوجه الوحشية، وكنت أتألم بسبب تلك المشاهد».

وعن أقرب المخرجين إلى قلبها، ذكرت سوزان نجم الدين أسماء بيتر ميمي، وتامر محسن، ورشا شربتجي.

سوزان نجم الدين عن محمود عبد العزيز: فنان عظيم

وتحدثت سوزان نجم الدين عن تجربتها في مسلسل «باب الخلق» مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مشيرة إلى أنها عاشت في الحقيقة مع النجم الراحل والإعلامية بوسي شلبي وشاهدتهما في منزلهما.

وقالت: «النجم محمود عبد العزيز كان بسيطًا ورائعًا، وعند تصوير أول يوم لي وجدته فنانًا عظيمًا وقامة فنية غير طبيعية».

وأضافت: «كان إنسانًا وفنانًا عظيمًا، يساعدني ويقف إلى جواري، وبعد تصوير المشهد صفق لي وساندني بقوة، وأنا تعلمت منه كثيرًا».

سوزان نجم الدين واحد من الناس عمرو الليثي

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