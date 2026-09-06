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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير علاقات دولية: الرئيس السيسي وضع خطوطًا حمراء لمنع تهجير الفلسطينيين

غزة
غزة

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية شكّلت حائط صدّ منيعًا وصمام أمان حقيقيًا للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل المخططات الإسرائيلية التي سعت لاستغلال أحداث السابع من أكتوبر لتصفية القضية عبر التهجير القسري.

مصر صمام أمان القضية الفلسطينية

أوضح الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن القضية الفلسطينية كانت «في مهب الريح» بعد أحداث أكتوبر، لولا الموقف المصري الحاسم.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع «خطوطًا حمراء» واضحة منذ اليوم الأول، معلنًا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو تصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وهو الموقف الذي أحبط طموحات اليمين المتطرف في إسرائيل.

أربعة مسارات مصرية لحماية غزة

كشف خبير العلاقات الدولية عن تحرك الدولة المصرية عبر أربعة مسارات متكاملة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، والمسار الإنساني حيث قدمت مصر أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية، وفتحت مستشفياتها للجرحى، وسخّرت مطار وميناء العريش لاستقبال الدعم الدولي.

وتابع أنه بعد ذلك يأتي المسار الأمني من خلال الوساطة المستمرة لوقف نزيف الدم والوصول إلى اتفاقات تهدئة، والمسار السياسي بحشد الدعم الدولي لرفض التهجير واعتباره جريمة حرب، والمسار القانوني: بدعم الجهود الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية.

السيسي غزة الشعب الفلسطيني

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