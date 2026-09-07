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رئيس لجنة وزارة السياحة يكشف تفاصيل الوضع الصحي لمصابي حادث حافلة المعتمرين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس لجنة وزارة السياحة يكشف تفاصيل الوضع الصحي لمصابي حادث حافلة المعتمرين

المعتمرين
المعتمرين
البهى عمرو

قال مختار آدم، رئيس لجنة وزارة السياحة والآثار بمكة المكرمة، إن 25 مصابًا من معتمري الحادث ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 7 حالات في العناية المركزة موزعة على 3 مستشفيات، بينما يخضع 18 مصابًا للعلاج والحالة العامة مطمئنة.

وأضاف آدم، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن 21 مصابًا غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم، وهم حاليًا في فندق إقامتهم بمنطقة المسفلة، وقادرون على استكمال برنامج العمرة، مع استمرار تقديم الدعم والرعاية لهم ومتابعتهم من جانب لجان الوزارة والشركة المنظمة.

وأوضح أن تصاريح دفن المتوفين صدرت بالتنسيق مع القنصلية المصرية والجهات السعودية، وتم دفن الجثمانين في الأراضي السعودية. وأشار إلى أن التحقيقات تتولاها الجهات المختصة بالمملكة، فيما تشير المعطيات الأولية إلى انقلاب الحافلة إثر اصطدامها بسيارة أخرى، على أن يحدد التقرير النهائي ملابسات الحادث.

مكة المكرمة حادث حافلة المعتمرين المعتمرين السياحة وزارة السياحة والآثار

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