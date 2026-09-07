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موعدنا 12 سبتمبر| التعليم تنفي تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعدنا 12 سبتمبر| التعليم تنفي تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة

بدء الدراسة 2027 في المدارس
بدء الدراسة 2027 في المدارس
ياسمين بدوي

تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة .. خبر يتساءل أولياء الأمور والطلاب عن مدى صحته على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي .

تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن كل ما يتم تداوله بشأن تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة هي أخبار كاذبة ، حيث لم تصدر أي قرارات جديدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تنص على تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة ، حيث ستبدأ الدراسة 12 سبتمبر 2026

وحذر المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد من انسياق الطلاب وأولياء الأمور وراء شائعات تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة التي يتم تداولها دائما قبل بدء العام الدراسي ، مشددا على أن هذه الشائعات هدفها فقط إثارة البلبلة و ارباك استعدادات العام الدراسي الجديد .

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفني والمدارس المصرية اليابانية ، مؤكدةً  أنه من المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2027  في هذه المدارس يوم 12 سبتمبر 2026 .

بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2027 ، مؤكدة ما يلي :

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

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