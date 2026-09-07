وزير الخارجية: يجب حماية الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه لا يمكن قبول استمرار الوضع الراهن في غزة والضفة الغربية، ورفض أي مساع لتقسيم الدول أو إنشاء كيانات موازية لمؤسساتها الشرعية.



وأوضح أن تحديات الدول العربية تتطلب حوارا شفافا، ونحتاج إلى حزمة إجراءات وسياسات تضمن رؤية عربية للتعامل مع التحديات.



وأشار إلى أن البحر الأحمر وأمنه وحوكمته مسؤولية مشتركة وحصرية للدول المشاطئة، كما يجب حماية الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، ويجب التصدي بحزم للإجراءات الأحادية بشأن نهر النيل، وأن نهر النيل ركيزة أساسية للأمن القومي لمصر والسودان.



وتابع:" نرفض التهجير القسري للفلسطينيين وسياسة الضم في الضفة الغربية، ومصر تطرح رؤية للترتيبات الأمنية العربية لتعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن العربي، ومستعدون لوضع تصور كامل بشأن الترتيبات الأمنية العربية، ونحن بحاجة إلى ترتيبات عربية أكثر قدرة على الردع واحتواء الأزمات".



وأوضح أن المنطقة تشهد تطورات شديدة الخطورة تمس أمن الدول العربية، وأن المنطقة العربية تشهد تحديات غير مسبوقة تستدعي تنسيق العمل المشترك.



وأضاف وزير الخارجية، خلال أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، أننا نؤكد إدانتنا القاطعة للاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.



ولفت إلى أن غزة تتعرض لمأساة إنسانية غير مسبوقة، وأن السبيل الوحيد لسلام شامل في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونرفض فرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية، ويجب المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة.



