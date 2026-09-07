مهاجم الزمالك في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الرابعة

يتقاسم عدد من اللاعبين صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، التي تُقام اليوم الإثنين 7 سبتمبر.

ويأتي حسام أشرف مهاجم الزمالك و حسام حسن، مهاجم الاتحاد السكندري، في صدارة قائمة الهدافين برصيد هدفين، بالتساوي مع كل من محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت، وأحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا، وعودة الفاخوري لاعب بيراميدز، وماولي وايو لاعب القناة.

ويحتل مجموعة من اللاعبين المركز التالي برصيد هدف واحد، وهم حمزة حسان لاعب وادي دجلة، وعمر خضر لاعب زد، وأحمد خالد لاعب بترول أسيوط، ومحمود عبد الحفيظ زلاكة لاعب بيراميدز، وأحمد جمال لاعب الجونة.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الرابعة كالتالي: