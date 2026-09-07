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مهاجم الزمالك في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الرابعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهاجم الزمالك في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الرابعة

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

يتقاسم عدد من اللاعبين صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، التي تُقام اليوم الإثنين 7 سبتمبر.

ويأتي حسام أشرف مهاجم الزمالك و حسام حسن، مهاجم الاتحاد السكندري، في صدارة قائمة الهدافين برصيد هدفين، بالتساوي مع كل من محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت، وأحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا، وعودة الفاخوري لاعب بيراميدز، وماولي وايو لاعب القناة.

ويحتل مجموعة من اللاعبين المركز التالي برصيد هدف واحد، وهم حمزة حسان لاعب وادي دجلة، وعمر خضر لاعب زد، وأحمد خالد لاعب بترول أسيوط، ومحمود عبد الحفيظ زلاكة لاعب بيراميدز، وأحمد جمال لاعب الجونة.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الرابعة كالتالي:

  1. حسام أشرف _ الزمالك: هدفين.   
  2. حسام حسن – الاتحاد السكندري: هدفان
  3. محمود ممدوح – مودرن سبورت: هدفان
  4. أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا: هدفان
  5. عودة الفاخوري – بيراميدز: هدفان
  6. ماولي وايو – القناة: هدفان
  7. حمزة حسان – وادي دجلة: هدف
  8. عمر خضر – زد: هدف
  9. أحمد خالد – بترول أسيوط: هدف
  10. محمود عبد الحفيظ زلاكة – بيراميدز: هدف
  11. أحمد جمال – الجونة: هدف
الدوري المصري ترتيب هدافي الدوري المصري هدافي الدوري المصري

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