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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: عملنا على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإعادة تطوير سيارات الإسعاف

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الاقتصادية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركز صناعي عالمي.


وأوضح أنه تم اليوم افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات بنحو 85 مليون دولار، وأن نسبة المكون المحلي وصلت إلى 40 بالمئة في بعض الصناعات.


وتابع: عملنا على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإعادة تطوير سيارات الإسعاف، ونعمل على توطين وتعميق الصناعة المحلية.
 

وأوضح أن الحكومة تدعم القطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات، وأن هدف الحكومة هو حصول القطاع الخاص على 70% إلى 75% من إجمالي الاستثمارات خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وتابع أنه كل ثلاثة أشهر نجتمع في المنطقة الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة، أو يكون هناك توسعات، وأنه اليوم يتم افتتاح 9 مصانع جديدة.

وأوضح أن الـ9 مصانع باستثمارات تُقدر بـ85 مليون دولار، وبها 2000 عامل جديد يدخلون سوق العمل.

وأشار إلى أن الأمر المفرح هو أن التصدير يكون بنسبة 100% أو 70%، وأن الباقي يخدم السوق المصري.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع لتكنولوجيا مواد البناء، متخصص في إنتاج ألواح الجبس الورقية وبلاطات الأسقف الديكورية الصديقة للبيئة (PVC) عالية الجودة، وذلك داخل نطاق المطور الصناعي "الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات الصناعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في نقل وتوطين الخبرات والتقنيات الصناعية داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن قطاع مواد البناء يمثل أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي واتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ومساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من دونج مينج، رئيس مجلس إدارة المصنع، حول طريقة استلام المواد الخام، ومراحل الإنتاج المختلفة التي تشمل الخلط والإضافة، مرورًا بدخول المنتجات إلى الأفران، وإعادة تدوير الهالك، كما اطلع رئيس الوزراء على المنتجات النهائية للمصنع.

وأوضح "مينج" أن استثمارات المصنع تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 20 مليون متر مربع، ويوفر نحو 50 فرصة عمل.

بدوره أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعكس نجاح الهيئة في استقطاب الاستثمارات الصناعية الدولية في القطاعات المستهدفة، ويؤكد الثقة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدى كبرى الشركات العالمية، في ظل ما توفره من بنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي، وبيئة استثمارية تنافسية.

وأضاف أن المصنع يمثل إضافة مهمة لقطاع صناعات مواد البناء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويُسهم في توطين صناعات متطورة تعتمد على أحدث تقنيات الإنتاج، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم تنافسية المنتجات المصنعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويدعم نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المنطقة الاقتصادية

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