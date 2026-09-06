التوريث على الطريقة الأمريكية.. أبناء ترامب وبايدن يقتحمون السباق إلى البيت الأبيض

تعود أسماء عائلتي بايدن وترامب للظهور بقوة في المشهد السياسي الأمريكي، مع تلميحات من أبناء الرئيسين السابق والحالي بدخول سباق الرئاسة 2028، ما يثير الجدل حول تداول الحكم بين العائلات الكبرى فقط في الولايات المتحدة.

هانتر بايدن: "قد أضطر للترشح"

أطلق هانتر بايدن، نجل الرئيس السابق جو بايدن، تصريحات أعادت إشعال التكهنات حول ترشحه المحتمل للرئاسة عام 2028.

وقال بايدن، البالغ 56 عاماً، خلال مقابلة مع المذيع جون كاتسيماتيديس على إذاعة WABC: "إذا حصلت على تأييدكم، فقد أضطر إلى الترشح للرئاسة".

وأوضح أن مكافحة الإدمان ستكون على رأس أولوياته، مشدداً على التزامه بالدستور وسيادة القانون.

ولم يعلن هانتر رسمياً عن إطلاق حملة أو تشكيل لجنة استكشافية، لكن تصريحاته تمثل تحولاً عن نفيه السابق للفكرة خلال ظهوره في أغسطس على برنامج "ريل تايم مع بيل ماهر".

إريك ترامب: "الطريق سيكون سهلاً"

في المقابل، لمح إريك ترامب، نجل الرئيس دونالد ترامب، إلى إمكانية دخوله أو أحد أفراد عائلته سباق الرئاسة بعد انتهاء الولاية الثانية لوالده.

وقال في مقابلة مع "فاينانشال تايمز" العام الماضي: "السؤال هو: هل أريد جر أفراد آخرين من العائلة إلى هذا؟ إن كانت الإجابة نعم، فأعتقد أن الطريق السياسي سيكون سهلاً، وأني قادر على تحقيق ذلك".

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب أنه "غير معجب بنصف السياسيين" الذين يراهم، وأنه قادر على أداء المهمة "بكفاءة عالية".

ثروة تضاعفت 10 مرات بفضل العملات المشفرة

وشهدت ثروة إريك ترامب قفزة كبيرة منذ عودة والده إلى البيت الأبيض، حيث تقدرها مجلة "فوربس" بنحو 400 مليون دولار، وهي الأعلى بين أشقاء ترامب.

ويعود الجزء الأكبر من الزيادة إلى قطاع العملات الرقمية، فهو يملك حصة 7.3% في شركة "American Bitcoin" للتعدين، والتي تمتلك أكثر من 3400 بيتكوين بقيمة تقارب 320 مليون دولار، وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من ملياري دولار.

كما تبلغ حصته في منصة "World Liberty Financial" الرقمية التي أسسها مع والده وإخوته نحو 135 مليون دولار.

وإلى جانب ذلك، يحصل إريك على دخل من مؤسسة ترامب منذ 2006، ويمتلك محفظة عقارية بعشرات الملايين من الدولارات، وأسهماً بأكثر من 5 ملايين دولار في "Dominari Holdings".

وبينما لا يزال الأمر مجرد تلميحات، فإن عودة اسمي بايدن وترامب معاً إلى دائرة الحديث الرئاسي تفتح الباب أمام نقاش واسع حول "التوريث السياسي" في الولايات المتحدة.