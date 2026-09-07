برلماني: تشجيع الاستثمارات الصناعية يدعم الاقتصاد ويعزز تنافسية المنتج المصري

أشاد أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تشجيع الدولة للاستثمارات التي تعتمد على التصنيع الحديث، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس اهتمام الدولة بتعزيز القطاع الصناعي وتحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد" مسعود" في تصريح لـ " صدى البلد" أن التوسع في الاستثمارات الصناعية الحديثة يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

توجيه جزء من الإنتاج للتصدير

وأضاف عضو النواب، أن توجيه جزء من الإنتاج للتصدير يمثل محورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة، خاصة أن رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية يدعم زيادة الصادرات وتوفير موارد إضافية من العملة الأجنبية.

جاء ذلك بعد أن افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المرحلة الأولى من المصنع المتخصص في إنتاج الأبواب الخشبية وأبواب الـ(WPC)، إلى جانب منتجات التشطيبات وإكسسوارات الأرضيات، وتجاليد الحوائط بديل الخشب.

وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المرحلة الأولى من المصنع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تُشجع الاستثمارات التي تعتمد على التصنيع الحديث وتوفر منتجات قادرة على المنافسة، لا سيما الاستثمارات الصناعية في قطاع التشطيبات ومواد البناء الذي يشهد تطورًا كبيرًا مدفوعًا بحجم المشروعات العمرانية والتنموية التي تنفذها الدولة