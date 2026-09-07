10 سفن يوميًا خلال 10 أيام .. أقل معدل لعبور السفن هرمز منذ مايو

تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى لها منذ مايو بعد هجمات أمريكية وإيرانية على السفن.



10 سفن يوميًا



بلغ متوسط ​​عدد سفن البضائع التي عبرت مضيق هرمز 10 سفن يوميًا خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو، وفقًا لبيانات الشحن الصادرة يوم الاثنين، وذلك بعد غارات أمريكية وإيرانية على ناقلات نفط.

وبلغ المتوسط ​​المتحرك لعشرة أيام 10 سفن يوم الأحد، بانخفاض عن أكثر من 15 سفينة يوم الجمعة ونحو 13 سفينة يوم السبت، بحسب بيانات شركة التحليلات "كيبلر".

عبرت سفينتان فقط المضيق يوم السبت، بينما عبرته ست سفن يوم الأحد، معظمها عبر المسار الإيراني.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت غارات على ثلاث ناقلات نفط إيرانية يوم السبت، من بينها ناقلة قبالة جزيرة خارك، مركز تصدير النفط الإيراني، وذلك في أعقاب هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على سفن حربية أمريكية في المنطقة.

البحرية الإيرانية تستهدف 3 ناقلات نفط

وردًا على ذلك، أعلنت البحرية الإيرانية يوم السبت أنها استهدفت ثلاث ناقلات نفط تسلك مسارات غير مصرح بها في المضيق، بالإضافة إلى ثلاث سفن أمريكية أخرى في مناطق أخرى.

أفادت شركة ماريسكس للمعلومات البحرية في تقرير لها أن ناقلات النفط الإيرانية الثلاث هي داوني، وستارك 1، وكيلو (المعروفة أيضاً باسم نوكسن).

وذكرت ماريسكس أن هجمات يوم السبت مثّلت "تصعيداً خطيراً في النزاع البحري".

وأضافت: "تُستخدم ناقلات النفط التجارية الآن عمداً كأداة للضغط الاقتصادي المتبادل، مما يُضعف بشكل كبير التمييز السابق بين المواجهة العسكرية والشحن التجاري".

تابعت: "لذلك، يُقيّم مستوى الخطر بأنه بالغ الخطورة بالنسبة للسفن الإيرانية أو المرتبطة بإيران، ومرتفع بشكل ملحوظ بالنسبة للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو التي تُرافقها سفن أمريكية في جميع أنحاء مضيق هرمز وخليج عُمان".

أفادت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) في تقريرها الأسبوعي بوقوع 27 حادثة إطلاق مقذوفات منذ 6 يوليو، أسفرت عن أضرار لحقت بالسفن العاملة في مضيق هرمز وحوله.

وبحسب بيانات شركة كيبلر، لم يشهد المضيق أي خروج لناقلات النفط العملاقة (VLCC) منذ يوم الأربعاء.

