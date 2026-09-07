ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة في نيبال إلى 1355 قتيلًا

أعلنت الشرطة النيبالية أن حصيلة ضحايا فيضان نهر بوتي كوشي المدمر في راسوا بلغت 1355 قتيلاً حتى صباح اليوم /الإثنين/.

وأوضحت الشرطة - في بيان - إنه لإدارة هذا العدد غير المسبوق من الضحايا مجهولي الهوية، جمعت السلطات 2232 عينة من الحمض النووي، منها 1260 عينة من المتوفين، و972 عينة من أقارب المفقودين.

وأفادت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بأنه قد انقطعت جميع الاتصالات عن حوالي 100 من أفراد الأمن والموظفين، بالإضافة إلى حوالي 589 أجنبيًا.. في غضون ذلك، تم إنقاذ 13396 شخصًا كانوا محاصرين جراء الفيضانات حتى الآن.

ولا تزال قوة قوامها 7912 عنصراً من الشرطة منتشرة في مناطق الفيضانات لتنفيذ عمليات الإنقاذ، وتوزيع الإغاثة، وإدارة الجثث، وإزالة الأنقاض من الطرق.

ووفقًا للسلطات، تلقى 6672 مصابًا العلاج الطبي، منهم 323 تلقوا العلاج في مستشفيات مختلفة، وعاد منهم 228 إلى منازلهم بعد تلقي العلاج.

ويقيم حاليًا 3533 شخصًا من المتضررين من الفيضانات في 39 مركز إيواء أُقيمت في المناطق المتضررة. من بينهم 669 في راسوا، و2651 في نُواكوت، و213 في دهادينغ، بحسب السلطات.