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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير النقل الإندونيسي : استمرار إغلاق 7 مطارات بسبب الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان "أناك كراكاتوا"

وزير النقل الإندونيسي : استمرار إغلاق 7 مطارات بسبب الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان "أناك كراكاتوا"
وزير النقل الإندونيسي : استمرار إغلاق 7 مطارات بسبب الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان "أناك كراكاتوا"
أ ش أ

 أعلن وزير النقل الإندونيسي دودي بورواجاندي ، اليوم الإثنين ، استمرار إغلاق سبعة مطارات في أنحاء البلاد بما في ذلك مطاران يخدمان العاصمة جاكرتا، وذلك بسبب انتشار الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان "أناك كراكاتوا" في المجال الجوي.

وقال بورواجاندي - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد موعد انتهاء هذا الوضع نظرا لتقلبات الطقس.

من جانبها، أفادت تقارير إعلامية باستئناف مطار "أتونج بونجسو" في مدينة "باجار ألام" بجنوب سومطرة عملياته المعتادة اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين، في حين أعلن مطار "سوكارنو-هاتا" في جاكرتا أن عمليات الطيران ستظل معلقة حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

بدورها، قالت وزارة النقل الإندونيسية في وقت سابق إن 170 ألف شخص تضرروا من إلغاء الرحلات الجوية.

وقد غطى الرماد المنبعث من بركان "أناك كراكاتوا" العاصمة جاكرتا وعدة مناطق مجاورة لها منذ ثورانه في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى إغلاق المطارات لدواعي السلامة.

وتقع إندونيسيا - وهي دولة جزرية في جنوب شرق آسيا - على حزام النار في المحيط الهادئ حيث يتسبب التقاء الصفائح القارية في نشاط بركاني وزلزالي كثيف.

وزير النقل الإندونيسي دودي بورواجاندي استمرار إغلاق سبعة مطارات العاصمة جاكرتا انتشار الرماد البركاني ثوران بركان أناك كراكاتو

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