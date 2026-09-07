اليوم العالمي للهواء النظيف.. د. علي قطب يوضح أهمية مواجهة تلوث الهواء

يتزامن اليوم 7 سبتمبر مع اليوم العالمي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء، الذي يسلط الضوء على خطورة تلوث الهواء باعتباره أحد أبرز المخاطر البيئية التي تؤثر على صحة الإنسان وجودة الحياة، وضرورة تكاتف الجهود للحد من مصادر التلوث وتحسين جودة الهواء.

وخلال حديثه عبر القناة الأولى المصرية، أوضح الدكتور علي قطب، أهمية التعامل مع قضية تلوث الهواء باعتبارها من القضايا البيئية والصحية المهمة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هواء نظيف يتطلب زيادة الوعي بالممارسات التي تساهم في الحد من الانبعاثات والتلوث.

تلوث الهواء.. خطر بيئي متزايد

وأكد د. علي قطب أن مواجهة تلوث الهواء تمثل مسؤولية مشتركة، خاصة في ظل تأثير الأنشطة البشرية المختلفة على جودة الهواء، وهو ما يجعل نشر الوعي البيئي وتشجيع السلوكيات الإيجابية من أهم خطوات الحد من هذه الظاهرة.

أهمية التوعية بالحفاظ على الهواء

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للهواء النظيف للتأكيد على أهمية حماية البيئة، ورفع الوعي بالمخاطر الناتجة عن تلوث الهواء، وتشجيع المجتمع على المشاركة في جهود تحسين جودة الهواء والحفاظ على بيئة أكثر صحة للأجيال الحالية والمستقبلية.



