الاقتصاد الكوري الجنوبي يواصل تحسنه بفضل الصادرات والاستثمارات القوية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي

قال معهد التنمية الكوري الجنوبي اليوم /الاثنين/ إن الاقتصاد الكوري الجنوبي واصل تحسنه، مدعوما بالصادرات القوية والاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الداخل والخارج.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال المعهد في تقييمه الاقتصادي الشهري: «يواصل الاقتصاد الكوري تحسنه بقيادة القطاعات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي»، مشيرا إلى أن هذا التحليل يأتي على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالتطورات في الشرق الأوسط.

وأضاف المعهد «تواصل الصادرات والاستثمارات في المعدات تسجيل نمو قوي في ظل توسع الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بينما يستمر إنتاج قطاع التصنيع في التوسع في الصناعات ذات الصلة».

وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 3.1% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، متباطئا عن الزيادة التي بلغت 4.4% في يونيو، لكنه ظل أعلى من متوسط الربع الثاني البالغ 2.9%، مما يشير إلى تحسن مطرد.

وتوسعت الصادرات بنسبة 68.7% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، حيث قفزت صادرات أشباه الموصلات بأكثر من 200% بسبب ارتفاع أسعار الرقائق.

وظل الاستثمار قويا، حيث ارتفع الاستثمار في المنشآت بنسبة 24.9% في يوليو بفضل زيادة الإنفاق على المنشآت والمعدات المتعلقة بأشباه الموصلات.

ومع ذلك، أشار المعهد إلى أن الاستهلاك الخاص ظل متواضعا،حيث لم ينعكس التحسن الاقتصادي الأوسع نطاقا بالكامل على دخل الأسر بعد.

وقال المعهد: «لم يتحسن الاستهلاك إلا بشكل متواضع، حيث يواجه قيودا بسبب التحسن المحدود في القوة الشرائية للأسر».

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% في يوليو، لتعكس النمو بنسبة 3.9% في يونيو، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في مبيعات السلع المعمرة.

كما أشار المعهد إلى أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا لا يزال يواجه عوامل عدم يقين، بما في ذلك سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط.