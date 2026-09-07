«دويتشه بنك» يتوقع استمرار رفع الفائدة الأوروبية حتى ديسمبر

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عدّل مصرف «دويتشه بنك» توقعاته للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، مرجحاً استمرار رفع أسعار الفائدة حتى ديسمبر المقبل لتصل إلى 2.75% بدلاً من 2.50% في التوقعات السابقة.

ويتوقع البنك إقرار زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي سبتمبر وديسمبر ليرتفع سعر الفائدة على الودائع من مستواه الحالي البالغ 2.25%.

وأرجع التقرير هذا التعديل إلى استمرار مخاطر أسعار الطاقة، وصمود اقتصاد منطقة اليورو مدعوماً بالاستثمارات في الدفاع والتكنولوجيا، ورغبة صانعي السياسة النقدية في تجنب التوقف المبكر عن التشديد النقدي.

وتتماشى هذه الرؤية مع تحليلات مؤسسات مالية كبرى مثل «جي بي مورجان» و«سوسيتيه جنرال»، مما يعزز سيناريو الإبقاء على الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام.