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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: الخميس الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، على أن يتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب المستحقين للتقدم للمرحلة الثالثة لاستكمال إجراءات تسجيل رغباتهم إلكترونيًا.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة الالتزام بالموعد النهائي المحدد لغلق الموقع، وسرعة الانتهاء من تسجيل الرغبات ومراجعتها وترتيبها بعناية قبل إتمام عملية التسجيل، مع ضرورة الاحتفاظ برقم الجلوس والرقم السري وعدم إتاحتهما للغير.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg

كما تتيح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية خدماتها للطلاب لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال التنسيق.

وتناشد الوزارة الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة، خاصة أن الموقع سيتم غلقه في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها معامل الحاسب الآلي بالجامعات، أو التسجيل من خلال الحاسب الشخصي المتصل بالإنترنت.

وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات تنسيق المرحلة الثالثة

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