استشهاد فلسطيني أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بزعم تنفيذه عملية طعن

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت طوقًا أمنيًا على قرية أوصرين وقرى فلسطينية مجاورة في قضاء نابلس، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة طعن استهدفت إسرائيليًا في مزرعة بالمنطقة.

وأوضحت السلامين أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل أوصرين وعقربا وقبلان وحوارة، ودفعت بتعزيزات عسكرية وطائرات مروحية للبحث عن منفذ العملية، قبل أن تحاصر منزلًا في قرية قبلان وتطلق النار وقنابل الغاز باتجاهه، وسط صعوبة وصول طواقم الهلال الأحمر إلى المنطقة.

وأضافت أن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن تصفية الفلسطيني الذي تتهمه بتنفيذ عملية الطعن، فيما تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية وفرض الطوق الأمني على أوصرين والقرى المحيطة بها، وسط سماع أصوات كثيفة لإطلاق النار.