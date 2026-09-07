التضامن تؤمّن مستقبل 3 أطفال.. نقلهم إلى دار رعاية بالإسكندرية عقب وفاة والدتهم بالسرطان

تحرك فريق التدخل السريع المركزي، بوزارة التضامن الاجتماعي عقب تلقي استغاثة إنسانية من سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا بمحافظة القاهرة، كانت تواجه رحلة قاسية مع مرض السرطان، وفي الوقت نفسه تكافح من أجل تأمين مستقبل أطفالها الثلاثة، الذين تبلغ أعمارهم 6 و8 و10 سنوات.

أجرى الفريق دراسة حالة للسيدة، واستمع إلى ظروفها واحتياجاتها، حيث تبين أنها تعاني من مرض السرطان في مناطق متعددة بالجسم، وأنها منفصلة عن والد الأطفال منذ عام 2022، كما لم يتوافر من أقاربها أو أقارب والد الأطفال من يمكنه تولي مسؤولية رعاية الأطفال أو توفير مكان مناسب لهم.

وكان همّ الأم الأكبر، رغم معاناتها الصحية، هو الاطمئنان على أطفالها وضمان ألا يواجهوا مستقبلًا مجهولًا، وأن تتوافر لهم الرعاية والحماية في حال عدم قدرتها على الاستمرار في رعايتهم.

وعلى الفور، تعامل فريق التدخل السريع مع الحالة، وتم نقل الأم إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنها توفيت لاحقًا إثر مرضها، لتصبح رعاية أطفالها الثلاثة وحمايتهم أولوية عاجلة أمام الفريق، استكمالًا لما كانت تتمناه لهم.

وبالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، تم توقيع الكشف الطبي على الأطفال الثلاثة للاطمئنان على حالتهم الصحية، كما جرى التنسيق مع خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبحث أوضاعهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم، إلى أن صدر قرار من النيابة العامة بإيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وحرصًا على عدم تفريق الاطفال والحفاظ على الروابط الأسرية بينهم، تولى فريق التدخل السريع المركزي نقل الأطفال الثلاثة من محافظة القاهرة إلى محافظة الإسكندرية، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من الرعاية والاستقرار.

وفي الإسكندرية، استقبل فريق التدخل السريع المحلي الأطفال الثلاثة، ونجح في توفير مكان مناسب لهم، وبدأ في متابعتهم داخل الدار، والاطمئنان على حصولهم على أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، مع التأكيد على بقائهم معًا وعدم فصلهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.

وفي إطار استكمال رحلة الرعاية، يجري التنسيق مع فريق إدارة الحالة بالإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة لتولي ملف الأطفال ووضع تصور متكامل لاحتياجاتهم المستقبلية، مع العمل على إلحاق أحد الأطفال بالتعليم واستكمال الإجراءات اللازمة لضمان حصولها على حقها في التعليم، إلى جانب متابعة احتياجات الأطفال التعليمية والاجتماعية والصحية.

وتجسد هذه الحالة طبيعة الدور الذي تقوم به فرق التدخل السريع، والذي لا يقتصر على الاستجابة للبلاغ، وإنما يبدأ بدراسة الحالة والاستماع إلى ظروفها، ثم التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة، وصولًا إلى توفير الحماية والرعاية ومتابعة احتياجات الحالة وفقًا لظروفها.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن مصلحة الطفل الفضلى تظل الأساس في جميع التدخلات الخاصة بالأطفال، مع الحرص على توفير بيئة مستقرة لهم، والحفاظ على الروابط بين الأشقاء، وضمان حصولهم على حقوقهم في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية.

وتدعو وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالة إنسانية تحتاج إلى تدخل أو حماية، من خلال الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828، وواتساب الوزارة 01577786753، مع تحديد موقع الحالة وبياناتها قدر الإمكان، بما يساعد فرق التدخل السريع على سرعة الوصول والتعامل معها.