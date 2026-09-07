محافظ بورسعيد يجتمع مع رئيس شركة النظافة لبحث خطة الارتقاء بالمنظومة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع المهندس أحمد عبد القادر، رئيس مجلس شركة النظافة ، في أولى لقاءاته عقب توليه رئاسة الشركة، وذلك لمتابعة مستجدات العمل وبحث خطة الشركة للارتقاء بمنظومة النظافة

محافظ بورسعيد يشدد على دعم منظومة الجمع المنزلي وزيادة أعداد الصناديق والمكانس

جاء اللقاء بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام و عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد والمهندس محمد فواز رئيس وحدة المخلفات الصلبة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ عددًا من الملفات المرتبطة بمنظومة النظافة، وفي مقدمتها قوة أسطول السيارات والمعدات، وأعداد العمالة وتوزيعها ورفع كفاءتها، إلى جانب منظومة الجمع المنزلي، وأعمال الكنس ورفع المخلفات، ومدى توافر الصناديق وزيادة أعدادها بما يتناسب مع احتياجات مختلف المناطق.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة إحداث طفرة حقيقية وملموسة في مستوى النظافة بمختلف أحياء المحافظة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة لمعدلات الأداء ونتائج العمل على أرض الواقع، مع تحديد 30 سبتمبر الجاري كحد أقصى لإحداث تحسن واضح في مستوى منظومة النظافة

كما وجه المحافظ باستعراض مستجدات ومعدلات تنفيذ خطة العمل بشكل دوري كل أسبوعين، للوقوف على ما تم إنجازه، ورصد أي معوقات والعمل على سرعة تلافيها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون

وشدد المحافظ على أهمية تعزيز منظومة الجمع المنزلي، وزيادة أعداد المكانس والصناديق وتوزيعها بصورة تحقق أفضل تغطية للمناطق السكنية والشوارع، إلى جانب رفع كفاءة المعدات والسيارات المستخدمة في أعمال النظافة، وتوفير العمالة اللازمة والتأكد من حسن توزيعها بما يحقق أعلى معدلات الأداء

وأكد محافظ بورسعيد أن ملف النظافة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار المتابعة والتقييم لضمان تحقيق المستهدفات