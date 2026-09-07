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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة

محافظ بورسعيد يؤكد دعم المشروعات المبتكرة وتعزيز جهود التنمية المستدامة
محافظ بورسعيد يؤكد دعم المشروعات المبتكرة وتعزيز جهود التنمية المستدامة
محمد الغزاوى

 تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الرابعة.

 وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وتقييم المشروعات المتقدمة وفقًا للمعايير المحددة للمبادرة، بما يسهم في اختيار المشروعات المتميزة والقادرة على تقديم حلول ذكية ومستدامة للتحديات البيئية والمناخية.

محافظ بورسعيد يؤكد دعم المشروعات المبتكرة وتعزيز جهود التنمية المستدامة

وتُجرى أعمال تقييم المشروعات خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر 2026، يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، بحضور أعضاء لجنة التقييم، والمُشكلة من 10 أعضاء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب اللجنة التنفيذية المشكلة من المحافظة برئاسة  الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأكد محافظ بورسعيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع الابتكار ودعم المشروعات التي تتبنى حلولًا ذكية ومستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم أصحاب الأفكار والمشروعات الواعدة وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة والتنافس وفقًا للمعايير المحددة.

وأشار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون إلى أهمية استمرار جهود تقييم المشروعات بكل دقة وموضوعية، واختيار المشروعات الأكثر تميزًا وقدرة على تحقيق أثر إيجابي ملموس، بما يعكس ما تمتلكه محافظة بورسعيد من أفكار ومشروعات مبتكرة تسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

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