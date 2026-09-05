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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتنسيق بين مكتبة مصر و الشباب والرياضة..انطلاق مارثون المتاحف فى بورسعيد

بتنسبق بين مكتبة مصر و الشباب والرياضة..انطلاق مارثون المتاحف فى بورسعيد
بتنسبق بين مكتبة مصر و الشباب والرياضة..انطلاق مارثون المتاحف فى بورسعيد
محمد الغزاوى

انطلق اليوم بمدينة بورسعيد فعاليات «ماراثون المتاحف»، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتبة مصر العامة بمحافظة بورسعيد، بهدف دمج الرياضة بالوعي الثقافي والتاريخي لدى النشء والشباب.
 

بتنسبق بين مكتبة مصر و الشباب والرياضة..انطلاق مارثون المتاحف فى بورسعيد 

​ بدأ الماراثون من أمام حجر ديليسبس كأحد أبرز المعالم السياحية والتاريخية بالمحافظة، مروراً بـ شارع طرح البحر، وصولاً إلى مكتبة مصر العامة ببورسعيد.
​حيث تفقد المشاركون الأقسام المختلفة بالمكتبة

و قدم مدير عام المكتبة شرحاً تفصيلياً حول أهداف منظومة مكتبات مصر العامة، والخدمات المعلوماتية والتثقيفية المتنوعة التي تقدمها للمجتمع البورسعيدي.
 

​ شهد الفاعلية رئيس الإدارة المركزية للنشء والشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد،  إلى جانب لفيف من القيادات الرياضية والثقافية والتنفيذية بالمحافظة.
 

​ وسط تشجيع ممارسة الرياضة بين الشباب والنشء، وتوجيه أفكارهم نحو استكشاف المعالم السياحية والمؤسسات الثقافية والتنويرية في مصر.

بورسعيد محافظة بورسعيد مكتبة مصر العامة الشباب والرياضة

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