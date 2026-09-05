نفذ فريق حملة «100 يوم صحة» بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، فعالية صحية وتوعوية شاملة داخل ديوان عام حي غرب بورسعيد.

جاءت الحملة في إطار المبادرات الرئاسية لدعم الصحة العامة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتورة إيمان هارون، مدير عام الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، والدكتور عمرو يوسف، المنسق العام للمبادرات الصحية ببورسعيد.



جاءت الفعالية بالتعاون والتنسيق مع الاستاذة لمياء الجيار رئيس الحي، و كانت رئيس حي غرب بورسعيد، في مقدمة الخاضعين للفحوصات الطبية دعماً للحملة وتشجيعاً للقطاع الإداري والعاملين بالحي على الاهتمام بالصحة العامة والاستفادة من الخدمات المتاحة.

«100 يوم صحة» تنفذ فعالية طبية وتوعوية للعاملين بديوان حي غرب بورسعيد

وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من العاملين والموظفين بديوان الحي للكشف وإجراء الفحوصات الطبية، وتضمنت الأنشطة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية والتوعوية، جاء في مقدمتها:

- الفحوصات الطبية المباشرة: إجراء قياسات ضغط الدم ونسبة السكر بالدم للعاملين.

- صحة المرأة والصحة العامة: التوعية بأهمية الحفاظ على صحة المرأة والمتابعة الدورية للوقاية من الأمراض المزمنة.

- الكشف المبكر: نشر الوعي بضرورة الفحص المبكر للتصدي للأمراض في مراحلها الأولى.

- المقبلون على الزواج: تقديم إرشادات توعوية حول أهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة قبل الزواج لضمان سلامة الأسرة.

تأتي هذه الجهود استمرارا لخطط مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد للوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى المواطنين والعاملين بمختلف مؤسسات الدولة وتجمعاتهم، لتعزيز الوعي الصحي وتقديم الخدمة الرعاية التكاملية بالمجان.