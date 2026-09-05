عودة مستر إكس.. 10 مشاهد مثيرة من فوز الزمالك أمام بطل جيبوتي

عاد نادي الزمالك إلى طريق الانتصارات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على بطل جيبوتي بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت العديد من المشاهد واللقطات اللافتة، سواء على المستوى الفني أو الفردي، ليؤكد الفريق الأبيض قدرته على تحقيق بداية قوية في مشواره القاري.

1- أسيست وهدف لشيكوبانزا

ظهر شيكوبانزا بصورة مميزة خلال اللقاء، بعدما ساهم في الهدف الأول وصنع الفارق بأداء هجومي منح الزمالك أفضلية واضحة أمام منافسه.

2- أول هدف إفريقي لمحمد شحاتة

نجح محمد شحاتة في تسجيل أول أهدافه مع الزمالك على المستوى الأفريقي، ليضع بصمته الأولى في البطولات القارية بقميص الفريق الأبيض.

3- عبدالله السعيد.. مايسترو الوسط

قدم عبدالله السعيد خبراته المعتادة في وسط الملعب، وظهر كحلقة وصل مهمة بين الخطوط، مستفيدًا من خبرته الكبيرة في التعامل مع المباريات الأفريقية.

4- شحاتة يحيي ذكرى والده

احتفل محمد شحاتة بهدفه بطريقة مؤثرة، بعدما حرص على إحياء ذكرى والده عقب هز الشباك، في لقطة لاقت اهتمامًا كبيرًا.

5- حسام أشرف يواصل الغياب عن التسجيل أفريقيًا

رغم نجاح حسام أشرف في التسجيل على المستوى المحلي، فإنه لم يتمكن من وضع بصمته التهديفية أفريقيًا خلال مواجهة بطل جيبوتي.

6- عودة محمد صبحي

شهدت المباراة عودة محمد صبحي لحراسة عرين الزمالك، ليظهر من جديد في التشكيل الأساسي للفريق بعد فترة من الغياب.

7- ناصر منسي وإهدار الفرص

واصل ناصر منسي مسلسل إهدار الفرص السهلة، بعدما أهدر 3 فرص محققة كانت كفيلة بزيادة حصيلة الزمالك من الأهداف وحسم المباراة مبكرًا.

8- كعب خان ناصر منسي

أثار منسي الجدل بعدما حاول استعراض مهاراته أمام حارس بطل جيبوتي، وأهدر فرصة هدف محقق بعد تنفيذ كرة بالكعب، لتضيع فرصة سهلة أمام المرمى.

9- خطأ أحمد الخضري

تسبب خطأ أحمد الخضري في استقبال الزمالك هدف تقليص الفارق، بعدما منح المنافس فرصة العودة إلى المباراة، لتصبح الدقائق الأخيرة أكثر صعوبة وإثارة.

10- عودة الانتصارات الأفريقية

حقق الزمالك فوزًا في دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2-1، ليعود الفريق الأبيض إلى الانتصارات في البطولة بعد آخر فوز له على المريخ السوداني بنتيجة 4-3، والذي تحقق في 31 مارس 2023.