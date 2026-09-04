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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتأمين المصطافين..رئيس زهور بورسعيد يتابع تواجد المنقذين على الشاطئ

لتأمين المصطافين..رئيس زهور بورسعيد يتابع ميدانياً تواجد المنقذين علي الشاطئ
لتأمين المصطافين..رئيس زهور بورسعيد يتابع ميدانياً تواجد المنقذين علي الشاطئ
محمد الغزاوى

تفقد  فوزي الوالي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد تواجد وانتشار المنقذين علي الشاطئ بنطاق الحي ، تزامنا مع التوافد الكبير للمصطافين في عطلة نهاية الأسبوع.

جاء ذلك بناءاً على توجيهات  اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد ، وبمتابعة وتعليمات   فوزي الوالي رئيس حي الزهور ، بضرورة تفقد سير العمل على شاطئ البحر المتوسط بنطاق حي الزهور ، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتواجد المنقذين للحفاظ على سلامة المصطافين ورواد شاطئ البحر

لتأمين المصطافين..رئيس زهور بورسعيد  يتابع ميدانياً تواجد المنقذين علي الشاطئ

وتابعا ايضا مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من رواد الشاطئ من أهالي المحافظة والمصطافين من المحافظات الأخرى ، ورصد المخالفات ، ومتابعة تواجد المنقذين .

يأتي ذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أمن وسلامة وحياة المصطافين والاستمتاع بالاجواء على شاطئ البحر خلال موسم الصيف.

بورسعيد محافظة بورسعيد شاطئ بورسعيد حي الزهور

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