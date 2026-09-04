احتفالا بعيدها القومي الـ145.. محافظ الشرقية يستقبل وزير الأوقاف

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واللواء محمد خليل الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء مهندس يسري الديب مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والعميد أركان حرب أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل أول وزارة الأوقاف بالشرقية، والمهندس أحمد مرسي وكيل أول الوزارة ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، وذلك في إطار مشاركة قيادات الدولة أبناء محافظة الشرقية احتفالاتهم بعيدها القومي، الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، والتعبير عن مشاعر الفخر والانتماء للمحافظة وتاريخها العريق، فضلًا عن المشاركة في أداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، والتي تنقل شعائرها على الهواء مباشرة عبر شاشات التليفزيون المصري، وسط حضور كبير من أبناء المحافظة.

أعرب محافظ الشرقية عن بالغ تقديره وامتنانه لحرص وزير الأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية على مشاركة أبناء الشرقية احتفالاتهم بعيدها القومي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تحمل الكثير من معاني المحبة والانتماء وتعكس روح التكاتف بين مؤسسات الدولة وأبناء المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن العيد القومي للشرقية ليس مجرد مناسبة للاحتفال، وإنما يمثل محطة نستحضر خلالها تاريخ المحافظة ونعتز بعطاء أبنائها، ونستعرض ما تحقق على أرضها من مشروعات وإنجازات، ونجدد العهد على مواصلة العمل والبناء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح 66 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار جنيه، وذلك تزامنًا مع احتفالات الشرقية بعيدها القومي، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تأتي استكمالًا لما تم تنفيذه من مشروعات خلال الفترة الماضية، وامتدادًا لخطط ومشروعات أخرى يجري تنفيذها على أرض المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الدولة المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل جهودها لدعم مسيرة التنمية الشاملة بجميع ربوع الجمهورية، ولا سيما بمحافظة الشرقية، من خلال تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم، وتوفير مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.

فيما أعرب وزير الأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشرقية، لدعوتهم ومشاركتهم أبناء المحافظة احتفالاتهم بعيدها القومي، في أجواء وطنية مفعمة بمشاعر الانتماء والاعتزاز وحب الوطن، مؤكدين أن هذه المشاركة تعكس روح التكاتف والتعاون بين أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية، بما يسهم في مواصلة مسيرة التنمية والبناء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، حرص محافظ الشرقية على التقاط الصور التذكارية مع وزير الأوقاف ورئيس الجامعة والقيادات التنفيذية والأمنية، معربًا عن خالص شكره وتقديره لمشاركتهم أبناء الشرقية أفراحهم واحتفالاتهم بعيدها القومي، ومثمنًا ما يجمع مؤسسات الدولة من تعاون وتنسيق مستمر، بما يدعم جهود التنمية ويحقق تطلعات أبناء المحافظة.