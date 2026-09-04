قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر موعد لحجز أراضي برنامج مسكن في 17 مدينة جديدة
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
ابنه يرافقه.. تشييع جثمان نجل شكري سرحان في أستراليا بعد تعذر نقله للقاهرة بسبب الجنسية
من ضبط السوق العقارية إلى «حياة كريمة».. أبرز تحركات وزارة الإسكان خلال أسبوع
حريق داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام.. والحماية المدنية تسيطر عليه
تعاون بين الرقابة المالية والبريد المصري لإتاحة خدمة بريدي للمراسلات الرسمية الإلكترونية
الجيش الأمريكي يعطل برامج تتبع الإعلانات على أجهزته لتأمين قواته بالشرق الأوسط
ما هو أفضل دعاء يوم الجمعة؟.. هذه الآية تعافيك من المصائب وتنصرك
التعليم تبحث مع جوجل التعاون في الابتكار والتكنولوجيا والمنصات الرقمية
السيدة انتصار السيسي عن «المتحف الكبير»: تجسيد لعظمة حضارة أبهرت العالم| صور
تنسيق الأزهر 2026.. فتح باب تسجيل الرغبات غدا إلكترونيًا عبر هذا الرابط
رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

احتفالا بعيدها القومي الـ145.. محافظ الشرقية يستقبل وزير الأوقاف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واللواء محمد خليل الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء مهندس يسري الديب مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والعميد أركان حرب أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل أول وزارة الأوقاف بالشرقية، والمهندس أحمد مرسي وكيل أول الوزارة ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، وذلك في إطار مشاركة قيادات الدولة أبناء محافظة الشرقية احتفالاتهم بعيدها القومي، الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، والتعبير عن مشاعر الفخر والانتماء للمحافظة وتاريخها العريق، فضلًا عن المشاركة في أداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، والتي تنقل شعائرها على الهواء مباشرة عبر شاشات التليفزيون المصري، وسط حضور كبير من أبناء المحافظة.

أعرب محافظ الشرقية عن بالغ تقديره وامتنانه لحرص وزير الأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية على مشاركة أبناء الشرقية احتفالاتهم بعيدها القومي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تحمل الكثير من معاني المحبة والانتماء وتعكس روح التكاتف بين مؤسسات الدولة وأبناء المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن العيد القومي للشرقية ليس مجرد مناسبة للاحتفال، وإنما يمثل محطة نستحضر خلالها تاريخ المحافظة ونعتز بعطاء أبنائها، ونستعرض ما تحقق على أرضها من مشروعات وإنجازات، ونجدد العهد على مواصلة العمل والبناء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح 66 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار جنيه، وذلك تزامنًا مع احتفالات الشرقية بعيدها القومي، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تأتي استكمالًا لما تم تنفيذه من مشروعات خلال الفترة الماضية، وامتدادًا لخطط ومشروعات أخرى يجري تنفيذها على أرض المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الدولة المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل جهودها لدعم مسيرة التنمية الشاملة بجميع ربوع الجمهورية، ولا سيما بمحافظة الشرقية، من خلال تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم، وتوفير مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.

فيما أعرب وزير الأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشرقية، لدعوتهم ومشاركتهم أبناء المحافظة احتفالاتهم بعيدها القومي، في أجواء وطنية مفعمة بمشاعر الانتماء والاعتزاز وحب الوطن، مؤكدين أن هذه المشاركة تعكس روح التكاتف والتعاون بين أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية، بما يسهم في مواصلة مسيرة التنمية والبناء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، حرص محافظ الشرقية على التقاط الصور التذكارية مع وزير الأوقاف ورئيس الجامعة والقيادات التنفيذية والأمنية، معربًا عن خالص شكره وتقديره لمشاركتهم أبناء الشرقية أفراحهم واحتفالاتهم بعيدها القومي، ومثمنًا ما يجمع مؤسسات الدولة من تعاون وتنسيق مستمر، بما يدعم جهود التنمية ويحقق تطلعات أبناء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية وزير الأوقاف وزير الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

خوان بيزيرا

الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتحرك لحماية جوهرته المصرية.. مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم

بيراميدز

موكوينا يرفض كشف عروض الدوري المصري.. ويفاجئ الجميع باختياراته لمنتخب مصر

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يعزز وعي طلاب التدريب الصيفي بالثقافة الإعلامية ومواجهة الشائعات والتحديات النفسية

القومي للمرأة يعزز وعي طلاب التدريب الصيفي بالثقافة الإعلامية ومواجهة الشائعات والتحديات النفسية

قداس المناولة الاحتفالية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية لأبناء كنيسة العذراء والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة

«اعرف منظومتك

هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة إعلامية بعنوان «اعرف منظومتك» للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد