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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب الزقازيق تواكب أحدث التطورات العالمية في تشخيص وعلاج السكري | تفاصيل

طب الزقازيق
طب الزقازيق
محمد الطحاوي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب، والدكتورة سالي محمود وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل عطا الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا، إلى جانب رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لوحدة الغدد الصماء والسكر بقسم الباطنة بكلية الطب – جامعة الزقازيق، تحت عنوان "Diabetes & Endocrinology Updates"، وذلك يومي 2 و3 سبتمبر 2026 بالمركز العلمي بكلية الطب.

واضاف أنه ترأس المؤتمر الدكتور حاتم سالم رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب، فيما يتولى الدكتور محمد قمر أستاذ الباطنة العامة الرئاسة الشرفية للمؤتمر وذلك تحت تحت إشراف الدكتور خالد هدهود رئيس قسم الباطنة بكلية الطب، وبمشاركة نخبة من أساتذة ومتخصصي الغدد الصماء والسكري والباطنة، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية والإكلينيكية في مجالات التشخيص والعلاج والمتابعة، واستعراض التطورات الحديثة التي يشهدها هذا المجال الحيوي.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن المؤتمرات العلمية المتخصصة تمثل منصات مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون البحثي بين المتخصصين، مشيرًا إلى حرص جامعة الزقازيق على دعم الفعاليات العلمية التي تتيح لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الاطلاع على أحدث الاتجاهات العلمية والطبية، وربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيقات الإكلينيكية، بما يسهم في تطوير المنظومة الطبية وخدمة المجتمع.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر السنوي لوحدة الغدد الصماء والسكر يعكس النشاط العلمي المتميز لكلية الطب، وحرصها على مواكبة التطورات المتسارعة في التخصصات الطبية المختلفة، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات العلمية في بناء جسور التواصل وتبادل الخبرات بين الأطباء والباحثين، ودعم التطوير المستمر للممارسة الطبية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود مصطفى طه، أن كلية الطب تولي اهتمامًا كبيرًا بالمؤتمرات العلمية المتخصصة، باعتبارها أحد أهم أدوات التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الطبية، مشيرًا إلى أن مجال السكري والغدد الصماء يشهد تطورًا متسارعًا في وسائل التشخيص والعلاج، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاطلاع على أحدث البروتوكولات والتوجهات العلمية والإكلينيكية.

وأوضح أن كلية الطب حريصة على دعم الفعاليات التي تجمع بين البحث العلمي والتعليم الطبي والتطبيق الإكلينيكي، بما يسهم في نقل أحدث المعارف الطبية إلى أرض الواقع، وينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

كما أكد الدكتور خالد هدهود أن المؤتمر يمثل النسخة الثانية من المؤتمر السنوي لوحدة الغدد الصماء والسكر، ويأتي بهدف استعراض أحدث المستجدات العلمية والإكلينيكية في مجال Diabetes & Endocrinology، من خلال برنامج علمي متكامل يتناول أحدث الاتجاهات في التشخيص والعلاج والمتابعة، إلى جانب إتاحة منصة علمية لتبادل الخبرات والتجارب الإكلينيكية بين أساتذة ومتخصصي الغدد الصماء والسكري والباطنة، ومناقشة أحدث البروتوكولات والممارسات الطبية، بما يسهم في مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، وتعزيز التكامل والتواصل العلمي بين مختلف التخصصات والخبرات الطبية.

وبدوره، أشار الدكتور حاتم سالم أن انعقاد المؤتمر للعام الثاني يجسد حرص الوحدة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال أمراض السكري والغدد الصماء، وتقديم محتوى علمي متخصص يستند إلى أحدث المستجدات العالمية في التشخيص والعلاج، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الإكلينيكية بين أساتذة ومتخصصي المجال، ومناقشة التحديات المرتبطة بالممارسة الطبية، وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأطباء وتطوير الأداء الطبي، ودعم جهود تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السكري وأمراض الغدد الصماء.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص جامعة الزقازيق وكلية الطب على دعم البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مختلف التخصصات الطبية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين المتخصصين، وربط المستجدات العلمية والبحثية بالتطبيقات الإكلينيكية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

الزقازيق جامعة الزقازيق نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا

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