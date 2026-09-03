الأنبا مقار يترأس اجتماع مجمع كهنة إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان

عقد مجمع كهنة إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، اجتماعهم الدوري في كنيسة المغارة المُلحقة بكاتدرائية الشهيد مارجرجس بمدينة العاشر من رمضان، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، وتحدث نيافة الأنبا مقار في عظة القداس حول موضوع "كلمة الله وحكمة الله"، وبعد انتهاء القداس التقى نيافته بالآباء الكهنة، وألقى كلمة عن "الفكر الخريستولوجي عند القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين"، وبعدها أجاب نيافته عن جميع أسئلة الآباء الكهنة، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.