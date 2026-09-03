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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير السياحة يبحث مع مستقبل مصر تعزيز الاستثمارات الفندقية وتنمية السياحة البحرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

بحث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة المرتبطة بقطاع السياحة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة المصرية وتعظيم مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير ورئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتنمية القطاع السياحي، في ضوء الدور الذي يقوم به الجهاز في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف المجالات.

تعزيز التعاون المشترك

وفي مستهل اللقاء، رحّب شريف فتحي بالدكتور بهاء الغنام، مؤكدًا أهمية تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك بين وزارة السياحة والآثار وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم دور قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع عددًا من محاور التعاون المرتبطة بتنمية القطاع السياحي، إلى جانب بحث سبل دعم الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية بما يتوافق مع المستهدفات التنموية للدولة.

دعم الاستثمارات الفندقية

وناقش اللقاء سبل تشجيع إتاحة المزيد من الاستثمارات السياحية، خاصة الاستثمارات الفندقية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في مصر، ويدعم قدرة القطاع على استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.

وأكدت المناقشات أهمية التوسع في الاستثمارات الفندقية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز قدرة المقصد السياحي المصري على استقبال المزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة.

تطوير المراسي والموانئ

كما بحث الجانبان سبل تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للمراسي والموانئ في المدن السياحية المختلفة، بما يدعم تنمية أنماط سياحية متنوعة ويعزز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وتطرق اللقاء إلى أهمية دعم سياحة اليخوت والسياحة النيلية والبحرية، من خلال تطوير البنية الأساسية للمراسي والموانئ ورفع كفاءتها، بما يسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية وتنويع المنتجات والأنماط السياحية التي يقدمها المقصد المصري.

وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات لدعم نمو قطاع السياحة، وزيادة الاستثمارات السياحية، وتطوير البنية الأساسية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية للقطاع.

جهاز مستقبل مصر السياحة التنمية السياحية

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