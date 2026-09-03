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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم.. الطماطم تتراجع 2.94 جنيه والبطاطس ترتفع في الأسواق

الخضار
الخضار
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، تحركات متباينة في الأسواق، حيث تراجعت أسعار عدد من الأصناف الأساسية، على رأسها الطماطم والبصل، في حين ارتفعت أسعار البطاطس والملوخية والفاصوليا الخضراء وعدد آخر من الخضراوات.

وسجل سعر كيلو الطماطم نحو 20.13 جنيه، بانخفاض قدره 2.94 جنيه، بينما تراجع سعر كيلو البصل بنحو 0.17 جنيه ليسجل 14.45 جنيه، في المقابل ارتفع سعر كيلو البطاطس بقيمة 1.62 جنيه ليصل إلى 22.72 جنيه.

تراجع أسعار الخضراوات

وشهدت الأسواق انخفاضًا في أسعار عدد من الخضروات، وجاءت أبرز الأسعار على النحو التالي:

  • سجل سعر كيلو الطماطم 20.13 جنيه، بتراجع 2.94 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الليمون البلدي 42.17 جنيه، بانخفاض 0.75 جنيه.
  • سجل سعر كيلو البامية 54.35 جنيه، بتراجع 3.34 جنيه.
  • سجل سعر كيلو ورق العنب البناتي 87.50 جنيه، بانخفاض 9.90 جنيه.
  • سجل سعر كيلو اللفت 8.75 جنيه، بتراجع 0.26 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الكوسة 27.81 جنيه، بانخفاض 1.57 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الفلفل الحامي 24.87 جنيه، بتراجع 0.24 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الخيار الصوب 21.25 جنيه، بانخفاض 0.72 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الخبيزة 10.32 جنيه، بتراجع 0.61 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الجزر الأصفر 23.61 جنيه، بانخفاض طفيف قدره 0.01 جنيه.
  • سجل سعر البنجر الواحدة 4.24 جنيه، بتراجع 0.38 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الباذنجان الرومي 14.12 جنيه، بانخفاض 1.37 جنيه.
  • سجل سعر كيلو البصل 14.45 جنيه، بتراجع 0.17 جنيه.

ارتفاع أسعار البطاطس

وفي المقابل، ارتفعت أسعار عدد من الخضروات في الأسواق، وتصدرت الفاصوليا الخضراء قائمة الارتفاعات بقيمة 6.72 جنيه للكيلو، بينما زاد سعر البطاطس بنحو 1.62 جنيه.

وجاءت الأسعار المرتفعة كالتالي:

  • سجل سعر كيلو البطاطس 22.72 جنيه، بزيادة 1.62 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الملوخية 18.15 جنيه، بارتفاع 0.83 جنيه.
  • سجل سعر الكرنب 37.60 جنيه، بزيادة 0.54 جنيه.
  • سجل سعر كيلو القلقاس 27.17 جنيه، بارتفاع 1.08 جنيه.
  • سجل سعر القرنبيط 29.58 جنيه، بزيادة 2.59 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الفلفل الرومي 25.50 جنيه، بارتفاع 0.72 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 41.96 جنيه، بزيادة 6.72 جنيه.
  • سجل سعر كيلو السبانخ 21.74 جنيه، بارتفاع 0.45 جنيه.
  • سجل سعر الخس 22.33 جنيه، بزيادة 3.32 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الجزر الأصفر بالعرش 16.11 جنيه، بارتفاع 0.33 جنيه.
  • سجل سعر كيلو البنجر 22.82 جنيه، بزيادة 1.02 جنيه.
  • سجل سعر كيلو البطاطا 17.04 جنيه، بارتفاع 1.32 جنيه.
  • سجل سعر البصل الأخضر 388.64 جنيه لكل 100 رابطة، بزيادة 22.24 جنيه.
  • سجل سعر كيلو باذنجان عروس 19.82 جنيه، بارتفاع 1.20 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض 19.88 جنيه، بزيادة 1.84 جنيه.

تحركات متباينة بالأسواق

وتعكس حركة أسعار الخضروات اليوم تباينًا واضحًا بين الأصناف، إذ شهدت بعض الخضروات الأساسية تراجعًا ملحوظًا، بينما سجلت أصناف أخرى ارتفاعات متفاوتة، ما يؤدي إلى تغير تكلفة شراء الخضروات التي تعتمد عليها الأسر بصورة يومية.

وتأتي هذه التحركات في ظل التغير المستمر في أسعار الخضروات بالأسواق، وفقًا لمستويات العرض والطلب وتوافر كل صنف خلال الفترة الحالية.

اسعار الخضار اسعار الخضروات سعر الخضروات

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