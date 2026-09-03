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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين عام «الأعلى للشئون الإسلامية» يبحث تعزيز سبل التعاون مع رئيس مجلس الإفتاء الكاميروني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

التقى الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأربعاء الموافق 2 من سبتمبر 2026م، سماحة الشيخ بشير الحاج نانا يونس، رئيس مجلس الإفتاء بدولة الكاميرون، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر دار الإفتاء المصرية الحادي عشر، المنعقد بالقاهرة؛ لبحث التحديات الأسرية.

وجاء اللقاء برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ في إطار رسالة المجلس العالمية ومتابعة شئون المسلمين في مختلف دول العالم، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتوطيد أواصر التعاون مع القيادات والمؤسسات الدينية بالخارج.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك وآليات دعم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للمسلمين في دولة الكاميرون، حيث أكد الأستاذ الدكتور أحمد نبوي سعادة المجلس بتقديم كافة سبل الدعم المتاحة والإمكانيات العلمية، من خلال توفير الإصدارات والمطبوعات الإسلامية، وتقديم المنح الدراسية للطلاب الوافدين من الكاميرون بالجامعات والمعاهد الأزهرية والمؤسسات التعليمية المصرية، ومشاركتهم في الأنشطة التي ينظمها المجلس.

نشر الفكر الوسطي المستنير

ومن جانبه، أشاد مفتي الكاميرون بجهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز التعاون الدولي، مثمنًا دور المجلس البارز في إثراء المكتبة الإسلامية بالإصدارات العلمية والمطبوعات القيمّة التي تسهم في ترسيخ الفهم الصحيح للدين ورعايته للمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

كما شهد اللقاء دعوة رئيس مجلس الإفتاء الكاميروني والشركاء الدوليين للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الفكرية والدولية للمجلس، وعلى رأسها ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الشهري، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات القادمة.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الإفتاء الكاميروني عن بالغ سعادته بهذا اللقاء المثمر وبمشاركته في فعاليات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدًا أن هذه المشاركات الفاعلة تساهم بشكل كبير في إثراء المجتمع المسلم، وتعمل على توحيد الجهود والرؤى بين المؤسسات الدينية لمواجهة التحديات المعاصرة.

أمين عام «الأعلى للشئون الإسلامية مجلس الإفتاء مجلس الإفتاء الكاميروني الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

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